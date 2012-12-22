وحدت حوزه و دانشگاه به اقتدار نظام کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی ظهر شنبه در جلسه هم اندیشی استادان با موضوع "وحدت حوزه و دانشگاه" در دانشکده فنی و حرفه ای دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، با اشاره به آیات قرآن کریم اظهارداشت: ارتباط با خداوند، با تقوا بودن، تسلیم در برابر اراده خداوند، چنگ زدن به ریسمان الهی، به فکر دیگران بودن ، از راه های رسیدن به تعالی است.

امام جمعه موقت قزوین افزود: اگر دل های مان آنچنان که باید وحدت داشته باشد و در جهت وحدتی توحیدی، الهی، عرفانی و آسمانی باشد نشانه های آن در زندگی ما متجلی خواهد شد.

وی، سپس به وحدت دشمنان برای نابودی اسلام اشاره کرد و گفت: امروز دشمنان تمام تلاش شان را برای نابودی اسلام و تشییع به کار می برند و در این خصوص با یکدیگر وحدت دارند ولی این وحدت چون در راه خدا نبوده و در جهت منافع مادی و انسانی است محقق نخواهد شد.

حجت الاسلام عابدینی در ادامه دانایی و توانایی را محصول تقوا دانست و بیان کرد: امروز معنی تقوا به اشتباه جا افتاده، در حالی که انسانی که دارای اندیشه، قدرت، آگاهی، فهم و قدرت تشخیص باشد آن فرد انسانی باتقوایی است و ائمه معصومین (ع) نمونه ای بارز از انسان های با تقوا هستند در این قالب امام (ره) انسانی اندیشمند و قدرتمند بود و با تقوایی که داشت بسیاری از مسائل و اتفاقات را با قدرت تشخیص خود به پیش می برد که نتیجه آن پیروزی انقلاب اسلامی و پیروزی در جنگ تحمیلی بود.

امام جمعه موقت قزوین در ادامه به نقش وحدت حوزه و دانشگاه اشاره کرد و گفت: وحدت حوزه و دانشگاه در حال حاضر در اوج خود قرار دارد و برگزاری چنین جلسات هم اندیشی نمایانگر این مسئله است که حوزه و دانشگاه برای وحدت بیشتر در تلاش هستند و اگر این دو نهاد با هم وحدت داشته باشند قوی خواهند بود و قوی بودن این دو نهاد باعث اعتلای نظام انقلاب اسلامی می شود.

حوزه و دانشگاه بازوان ولایت و فرهنگ

در ادامه حجت الاسلام صفی خانی، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، حوزه و دانشگاه را دو بازوی ولایت و فرهنگ نظام دانست و گفت: هدف مهمی که انقلاب اسلامی آن را دنبال می کند و در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره شده، سرفصل های تعریف شده ای برای حوزه و دانشگاه به منظور رسیدن به روشن گری و روشن فکری دینی است تا به انسجام علمی و دینی دست یافت.

در پایان استادان و مدیران گروه های آموزشی دانشکده فنی و حرفه ای نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص راه کارها، موانع و ایجاد بسترهای مناسب برای تحقق بهتر وحدت حوزه و دانشگاه ارائه و تبیین کردند.



