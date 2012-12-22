رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد خبر جذب شهاب گردان ضمن بیان مطلب فوق گفت: مسئولان باشگاه در تهران در حال مذاکره با این دروازه‌بان هستند و به احتمال زیاد این دروازه‌بان را جذب خواهیم کرد.

وی در مورد اینکه مسئولان باشگاه پرسپولیس خواستار معاوضه شهاب گردان با محمدباقر صادقی هستند، ادامه داد: پرسپولیس این شرط را مدتها پیش مطرح کرد که با آن مخالفت کردیم، مطمئنا اگر باز هم این درخواست مطرح شود با آن مخالفت می‌کنیم. البته اگر پرسپولیسی‌ها بخواهند حاضریم درصورت موافقت رضا محمدی، این دروازه‌بان را به پرسپولیس بدهیم.

مدیر تیم فوتبال سپاهان با اشاره به اینکه با جذب حاج صفی و میلان سوشاک و در نهایت گردان این تیم نیازی به بازیکن دیگری ندارد، در مورد وضعیت شکایت این باشگاه از برونو سزار افزود: پرونده شکایت سپاهان از این بازیکن در فیفا باز است و مرتبا گزارش آخرین وضعیت این پرونده به ما اعلام می‌شود. البته طبق اعلام مسئولان فیفا این مسائل 6 تا یکسال طول می‌کشد.

خوروش در پایان با اشاره به وضعیت مطلوب تیم فوتبال سپاهان گفت: در دو مسابقه گذشته در جام حذفی، بازی‌های سختی را پیش رو داشتیم اما خوشبختانه مقابل حریفان به پیروزی دست یافتیم. در مجموع هدف سپاهان قهرمانی در این جام است و برای رسیدن به این هدف با قدرت در مسابقات آینده به میدان می‌رویم.