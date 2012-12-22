بهره مندی 35 میلیون ایرانی از برکات نهضت سوادآموزی طی سه دهه گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقرزاده ظهر شنبه در دیدار با آیت الله العظمی سید محمد علوی گرگانی اظهار داشت: بیش از سه دهه پیش بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران پیامی را در حوزه سواد آموزی صادر کردند که تا امروز منشا خیرات بسیاری برای جامعه اسلامی ما شده است.

وی ادامه داد: همه مجموعه سواد آموزی خیر و برکت است و در طی این سال ها سواد آموزی و خواندن و نوشتن در کنار فراگیری مسائل قرآنی بوده است.

باقرزاده با بیان اینکه پس از این فرمان تاریخی خدمات موثر و ماندگاری برای گسترش باسواد کردن مردم ارائه شده است، گفت: در طی 33 سال از انقلاب اسلامی 35 میلیون نفر از برکات نهضت سواد آموزی استفاده کرده و خواندن و نوشتن و قرائت قرآن را فرا گرفته اند.

معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: از افتخارات نهضت و سازمان این است که در مسیر انقلاب و آرمان های امام خمینی قرار گرفته است و جزو محدود نهادهایی است که هم در کشور مورد توجه بوده و هم در مجامع بین المللی درخشیده است.

وی افزود: ما در خط ولایت مداری و اطاعت از رهبر فرزانه انقلاب حرکت و رهنمودهای ایشان را در برنامه های مختلف خود استفاده کرده ایم.

باقرزاده تصریح کرد: تاکنون سازمان نهضت سوادآموزی کشور توانسته است پنج جایزه بین المللی به دلیل ابداعات و ابتکارات به دست آورد که قدمی موثر خواهد بود..

باقر زاده با بیان اینکه اگر مرز باسوادی و بی سوادی را روخوانی قرآن کریم در نظر بگیریم طبق سرشماری سال گذشته، 9 میلیون و 700 هزار نفر اذعان کرده اند، گفت: هنوز خواندن و نوشتن بلد نبوده و جمعیت گسترده آنها نیز زیر 50 سال سن دارند.

باقرزاده تصریح کرد: ما 33 سال است که همه را به سواد آموزی دعوت می کنیم اما هنوز مواجه هستیم با عدم حضور بی سوادها و برای همه روشن است که وجود بی سوادی در جامعه مشکلات بسیاری را در برخواهد داشت که باید مد نظر قرار گیرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: متاسفانه برخی افراد هستند که نمی خواهند سواد داشته باشند و ما کارهای بسیاری برای آنها انجام داده ایم و میل و رقبتی برای حضور در کلاس های سوادآموزی را ندارند.

وی افزود: برنامه داریم تا چهار سال آینده تمام افراد بی سواد زیر 50 سال را با سواد کنیم و این موضوع نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است.

