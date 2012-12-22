شیر رایگان بین چهار هزار دانش آموز چرامی توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جمالی با بیان اینکه شیر رایگان هرهفته سه نوبت در بین دانش آموزان توزیع می شود، افزود: این امر در راستای تغذیه سالم دانش آموزان و کمک به بهبود کیفیت تغذیه در دانش آموزان و سبد غذایی خانوارها انجام می شود.

جمالی همچنین با اشاره به امتحانات پایه ششم ابتدایی عنوان کرد: امتحانات پایه ششم ابتدایی این شهرستان به صورت هماهنگ برگزار می شود.

برگزاری کرسی آزاد اندیشی در حوزه علمیه دهدشت

رئیس فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان کهگیلویه گفت: کرسی آزاد اندیشی با موضوع موسیقی از دیدگاه اسلام در حوزه علمیه حضرت زینب شهر دهدشت برگزار شد.

آزاد خردمند افزود: وجود کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها وحوزه های علمیه که نسل پویاوفعال دانشجو وطلبه فعالیت دارند، در پاسخ به سوالات فکری این قشر تحصیلکرده موثر است.

وی بیان دشت: خط قرمز وسیاست وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی درحیطه موسیقی فرمایشات ونظرات مقام معظم رهبری در این رابطه است.

خردمند افزود: موسیقی که حالت غنایی داشته باشد، از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مجوز پخش نخواهد گرفت.

در پایان این برنامه 120جلد کتاب از طرف اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان کهگیلویه به کتابخانه حوزه علمیه خواهران اهداء شد.

جشن تکلیف 150دانش آموز دختر لودابی برگزار شد

رئیس آموزش وپرورش لوداب گفت: جشن تکلیف 150دانش آموز دختر لودابی برگزار شد.

علی کمالی افزود: این آئین با حضور دانش آموزان 100مدرسه برگزار شد و دانش آموزان در این آئین به اجرای برنامه های مختلف فرهنگی پرداختند.

وی بیان داشت: دانش آموزان در این سن همچون لوح سفیدی هستند که آموزش صحیح می تواند آنها را به درجات بالای علمی و معنوی برساند.

کمالی با بیان اینکه جشن تکلیف برای دانش آموزان در راستای آشنایی آنها با فرایض دینی انجام می شود، اظهار داشت: برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و کلاسهای آموزشی دانش آموزان را در انجام هر چه بهتر تکالیف دینی و الهی یاری می کند.

همایش مبارزه با مواد مخدر در دانشگاه پیا نور لیکک برگزار شد

سرپرست دانشگاه پیام نور واحد لیکک گفت: همایش مبارزه با مواد مخدر در دانشگاه پیا نور لیکک برگزار شد.

حسین جوانمردی افزود: این همایش یک روزه با حضور فرماندار شهرستان بهمئی، اساتید و دانشجویان و مسئولین اعضای شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان برگزار شد.

وی بیان داشت: این برنامه ها با هدف آگاهی و شناخت از عواقب مصرف مواد مخدر و آگاهی هرچه بیشتر دانشجویان با این معضل اجتماعی اجرا می شود.

جوانمردی افزود: برنامه های مختلف فرهنگی در پیشگیری از بروز نابسامانی در خانواده ها و جامعه بسیار موثر است.

سرپرست دانشگاه پیام نور لیکک با بیان اینکه آموزش بسیار کم هزینه تر از درمان اعتیاد است، عنوان کرد: غرق کردن نسل جوان در فسادهای گوناگون و اعتیاد به مواد مخدر یک سیاست پیاده شده استعمار و استکبار است.

جوانمردی تصریح کرد: دشمن از راه اشاعه فرهنگ غلط، فساد و فحشاء سعی می کند جوانان ما را به تباهی بکشاند.

وی فعالیتها و برنامه های فرهنگی را برای مبارزه با بیماری اعتیاد ضروری عنوان کرد.

برگزاری همایش وحدت حوزه و دانشگاه در پیام نور واحد لیکک

سرپرست پیام نور لیکک از برگزاری مراسم گرامی داشت وحدت حوزه و دانشگاه در پیام نور واحد لیکک خبر داد.

حسین جوانمردی افزود: تحقیق و پژوهش کلید اصلی علم و دانش بوده و باید جایگاه واقعی خود را در مراکز علمی پیدا کند.

وی بیان داشت: بشر تاکنون نتوانسته به طور کامل از دستاوردهای علمی خود استفاده کند زیرا استکبار جهانی علم را وسیله ای برای باج خواهی از کشورهای جهان سوم و کمتر توسعه یافته قرار داده است.

جوانمردی افزود: جوانان و محققان ایرانی با جدیت و تلاش خود هر روز به علوم جدید دست می یابند تا نه تنها کشور نیازی به بیگانگان نداشته باشد بلکه آنها محتاج دانش و پژوهشهای ایرانیان شوند.

وی اتحاد و انسجام را عامل توسعه و پیشرفت عنوان کرد و اظهار داشت: تحقیق و پژوهش دغدغه آحاد جامعه است و حمایت همه جانبه مادی و معنوی مسوولین استانی را می طلبد.