بومی سازی تعمیرات شناورها در بندرامام/ صرفه جویی دو میلیون دلاری

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز آقایی اظهار کرد: در 9 ماهه نخست امسال در مجموع 14پروژه تعمیرات اساسی تجهیزات شناورها در دو بخش بدنه و موتوری به انجام رسیده است.
آقایی افزود: تمامی فرآیندهای پروژه ها از جمله طراحی، کارشناسی، قرارداد، تامین مواد و مصالح، نظارت تعمیرات در فازهای زمانی، کیفی و مالی توسط متخصصان، کارشناسان و تامین کنندگان داخلی به انجام رسیده که سهم عمده ای از این فعالیتها (حدود 90 درصد آنها) در داخل منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) انجام شده و 10درصد باقیمانده در بخش تامین مواد و ملزومات ویژه نیز از قطعه سازان معتبر داخل کشور تهیه و تامین شده است.
ماهشهر - خبرگزاری مهر: معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر خوزستان گفت: با بومی سازی تعمیرات بدنه شناورهای خدماتی در راستای بهره گیری از توان داخلی و بومی سازی فناوری جهانی، این اداره کل موفق به تحقق دو میلیون دلار صرفه جویی ارزی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز آقایی اظهار کرد: در 9 ماهه نخست امسال در مجموع 14پروژه تعمیرات اساسی تجهیزات شناورها در دو بخش بدنه و موتوری به انجام رسیده است.
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