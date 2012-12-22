بومی سازی تعمیرات شناورها در بندرامام/ صرفه جویی دو میلیون دلاری

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز آقایی اظهار کرد: در 9 ماهه نخست امسال در مجموع 14پروژه تعمیرات اساسی تجهیزات شناورها در دو بخش بدنه و موتوری به انجام رسیده است.



آقایی افزود: تمامی فرآیندهای پروژه ها از جمله طراحی، کارشناسی، قرارداد، تامین مواد و مصالح، نظارت تعمیرات در فازهای زمانی، کیفی و مالی توسط متخصصان، کارشناسان و تامین کنندگان داخلی به انجام رسیده که سهم عمده ای از این فعالیتها (حدود 90 درصد آنها) در داخل منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) انجام شده و 10درصد باقیمانده در بخش تامین مواد و ملزومات ویژه نیز از قطعه سازان معتبر داخل کشور تهیه و تامین شده است.

وی تصریح کرد: تعمیرات اساسی یاد شده تمامی در داک سرسره منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) به انجام رسیده که یکی از شاخص ترین پروژه ها تعمیرات یدک کش دادمان 3 و سیستم رانش Z-drive آن است که برای اولین بار در داخل کشور به انجام رسیده و خوشبختانه پس از انجام آزمایشهای متعدد شناور در دریا نتیجه صد درصد مطلوب حاصل شده است.



معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان همچنین در اشاره به دیگر پروژه های موفق این اداره کل گفت: یکی دیگر از پروژه های قابل ذکر در این مجتمع بندری، تعمیرات یدک کش 15خرداد (متعلق به شرکت ملی پایانه های نفتی) است که همه مراحل این پروژه نیز در داک سرسره منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) و توسط متخصصان و تعمیرکاران بومی حوزه بندر به پایان رسیده و با توجه به خدمات رسانی این یدک کش به کشتی های نفتی و استراتژیک این اقدام را گامی موثر در جهت نیل به اهداف متعالی سازمانی و منویات مقام معظم رهبری در راستای بومی سازی صنایع دریایی و صرفه جویی در منابع ملی کشور به شمار می رود.