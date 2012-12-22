مراقب کلاهبرداران در پوشش کارکنان سلامت و خیرین باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی گزارشهای متعددی در رابطه با کلاهبرداری و اخاذای از بیماران، همراهان بیمار و یا پزشکان و پرسنل بهداشتی درمانی و ستادی حوزه سلامت دریافت شده است که متاسفانه در اغلب موارد به دلیل غفلت و کم اطلاعی مخاطبان، آمار فریب خوردگان رو به تزاید بوده است.

بنا بر این گزارش برخی از موارد کلاهبرداری چنین گزارش شده است: شخص کلاهبردار با شناسایی افراد ضعیف و ناتوان در پوشش فردی انساندوست اقدام به پیگیری امور درمانی بیماران اورژانس یا بستری (پذیرش و ترخیص) در مراکز درمانی کرده و پس از جلب اعتماد افراد، وجوه پرداختی اولیه به صندوق را جهت پرداخت از بیماران گرفته و از محل متواری می شود.

این گزارش حاکیست شیوه دیگری که در این زمینه گزارش شده است اینست که فردی ناشناس که خود را دکتر و شاغل در یک بیمارستان معرفی کرده با شماره همراه یکی از بیماران بستری در بخش های ویژه مراکز درمانی تماس گرفته و اظهار می دارد برای برخورداری از خدمات ویژه لازم است مبلغ فلان میلیون تومان به شماره حساب اعلام شده واریز کنید.

بر پایه این گزارش در موردی دیگر فردی ناشناس در تماس تلفنی با پرسنل درمانی بیمارستانی خود را پزشک شاغل در وزارت بهداشت معرفی کرده و شماره حساب افراد شاغل را مطالبه می کند تا به ادعای خودش در قبال ارائه فاکتور هزینه های درمانی، پول قابل توجهی به حساب آنان واریز کند.

وزارت بهداشت از مردم خواسته است در مواجهه با چنین مواردی ضمن حفظ هوشیاری خود مراتب را به پلیس گزارش کنند و از رسانه ها نیز درخواست کرده است با اطلاع رسانی درباره این موارد زمینه آگاه سازی مردم را فراهم کنند.