عباس چمنیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بی‌نظمی ایجاد شده در کنفرانس خبری پس از دیدار تیم‌های فوتبال ابومسلم و صبا که منجر به عدم مصاحبه صمد مرفاوی شد، اظهارکرد: قرار بر این داشتیم تا روابط عمومی هیئت فوتبال کنفرانس پس از پایان این مسابقه را پیگیری کند و توقع داشتیم همکاران‌مان ضمن هماهنگی با حراست، برنامه‌ریزی بهتری در این زمینه داشته باشند.



وی تصریح کرد: به خبرنگاران قول می‌دهیم در آینده به گونه‌ای کنفرانس‌های پس از مسابقات فوتبال را ساماندهی کنیم که دیگر مشکلی برای سرمربیان و خبرنگاران پیش نیاید.



چمنیان در خصوص برخورد تند نیروهای انتظامی مستقر در ورزشگاه با خبرنگاران و عوامل باشگاه صبای قم نیز گفت: متأسفانه گاهی اوقات دچار افراط و تفریط می‌شویم و این مسئله در دیدار گذشته ابومسلم و پیکان و دیروز مقابل صبا مشهود بود.



وی ادامه داد: در بازی با پیکان مواردی مطرح شد که همین امر باعث افزایش نیروهای حراست و احتیاط بیشتر نیروهای انتظامی در مسابقه ابومسلم و صبا شد اما این دلیل نمی‌شود که مأموران نیروی انتظامی در برخورد با خبرنگاران عملکرد نامناسبی داشته باشند.



رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی با بیان اینکه ورود خبرنگاران به کنار زمین در پایان بازی کار خوشایندی نیست، افزود: در شرایطی که بازی در حال اتمام است و معمولا جو چندان منطمی بر زمین مسابقه حاکم نیست، بهتر است خبرنگاران برای مصاحبه در کنار زمین حاضر نشوند.



چمنیان در پاسخ به اینکه چه جایگاهی برای مصاحبه خبرنگاران با بازیکنان در نظر گرفته شده است نیز گفت: امیدواریم با تدابیر اندیشیده شده از سوی هیئت فوتبال، این مسئله نیز حل شود و بتوانیم به گونه‌ای برای تدارک جایگاه مصاحبه برنامه‌ریزی کنیم که شأن خبرنگاران، مربیان و بازیکنان به خوبی حفظ شود.