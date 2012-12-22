مرتضوی با قبول وصول طلب تامین اجتماعی از دولت مدیرعامل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خلیلی عراقی روز شنبه در مراسمی که به مناسبت تجلیل از وی در سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، افزود: بزرگترین عشق من داشتن مردم ایران است و عشق من همیشه به مردم کشورم یک سویه بوده است از روز اول تاکنون به عنوان خدمتگزار تلاش کردم تا صادقانه مشکلات کشور را در بخش صنعت و تامین اجتماعی برطرف کنم.

عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی گفت: در زمان انتخاب مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ، دولت به این سازمان 35 هزار میلیارد تومان بدهکار و همچنین سازمان نیز با کسری بودجه مواجه بود و پرداختهای داروخانه ها و پزشکان نیز به تعویق افتاده بود به همین دلیل به وی تاکید کردم اگر می توانید این طلب ها را وصول کنید، ریاست را برعهده بگیرید در غیر اینصورت باید استعفا دهید.

وی ادامه داد: مرتضوی نیز قول داد چنانچه نتواند این طلب ها را وصول کرده و بدهکاری مراکز درمانی و داروخانه ها را پرداخت کند، استعفا دهد.

خلیلی افزود: خوشبختانه به وی رای دادیم و او توانست میزان پرداختی بازنشستگان را افزایش داده و بخشی از طلب های تامین اجتماعی را نیز وصول کند.

عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی گفت: در طول نیم قرن فعالیت در بخش صنعت و تامین اجتماعی، هیچگاه در انتظار قدردانی از دیگران نبودم.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی طبقه متوسط مردمی در جامعه کم شده است گفت: زمانی می توان از قانون تامین اجتماعی به شکل علمی برخوردار بود که در آن جامعه قشر متوسط وجود داشته باشد.

خلیلی اظهار داشت: توسعه یک جامعه مستلزم حضور قشر متوسط است و بدون آنها نمی توان به تامین اجتماعی دست یافت.

وی ادامه داد: تامین اجتماعی سازمانی مردمی است که با حمایت مردم می تواند انتظارات بازنشستگان و اقشار مختلف را برطرف کند.

خلیلی، تامین ذخیره حقوق بازنشستگان را از مهمترین اقدامات تامین اجتماعی در طول سالهای اخیر عنوان کرد و گفت: همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش رقم دریافتی آنها از جمله اقداماتی می باشد که قرار است در آینده در تامین اجتماعی انجام شود.