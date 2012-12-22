به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه "یک نقش، صد نقاشی" به نفع کودکان زلزله زده آذربایجان عصر روز گذشته در طبقه میانی موزه هنرهای دینی امام علی (ع) گشایش یافت.



در آیین گشایش نمایشگاه که آثار نقاشان معاصر و کودکان را شامل می شود، سیدقاسم ناظمی، معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مسعود ناصری، مدیر موسسه فرهنگی صبا، عباس اکبری، مدرس دانشگاه و هنرمند سفالگر، رضا یساولی، مدرس دانشگاه و هنرمند عرصه نگارگری محمد حسن حامدی، سردبیر دوهفته نامه تخصصی تندیس، علی ذاکری، نقاش و جمعی از هنرمندان حضور داشتند.

در ابتدای این رویداد، امیر عبدالحسینی، مدیر هنرهای تجسمی و امور موزه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، ضمن تشکر و قدردانی از تمامی هنرمندان و کودکانی که در این رویداد شرکت داشتند گفت: این برنامه با هدف نوع دوستی و حمایت از کودکان زلزله زده آذربایجان در قالب مشارکت گروهی و هنری شکل گرفت تا به هم نوایی و همدلی با کودکان ارسباران بپردازند و اکنون شاهد آفرینش های مشترک هنرمندان معاصر و کودکان هستیم.

در بخش دیگر، علی ذاکری، هنرمند نقاش از زحمات بی شائبه ارزشمند حامیان این رویداد خیرخواهانه سپاسگزاری کرد و گفت: این نمایشگاه حاصل تلاش، خلاقیت و مهربانی کودکان به همراه نقاشان معاصر کشورمان است.

این هنرمند نقاش در ادامه افزود: کودکان با خلاقیت و مهربانی، هزاران چسب زخم را نقاشی کردند تا برای زخم های انسان ها مرهمی باشد.

وی در پایان گفت: این نمایشگاه حاصل چهار ورکشاپ نقاشی است که در تهران و منطقه زلزله زده آذربایجان برگزار شده است و این آثار نقطه عطفی در نقاشی کودک به شمار می رود.

این برنامه با هدف حمایت از کودکان زلزله زده آذربایجان از سوی مدیریت هنرهای تجسمی و امور موزه های معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شده است و 100 کودک 7 تا 12 سال به سرپرستی علی ذاکری بر روی بوم های 50 در 50 سانتیمتر با موضوعات آزاد به خلق اثر پرداختند. در بخش اساتید، هنرمندانی هم چون، حسین ماهر، خسرو خسروی،کیوان عسگری، فرشید شفیعی، بهنام کامرانی، ستاره حسینی، عطیه بزرگ سهرابی، الهه مقدمی، مهناز پسیخانی و ... حضور داشتند.

نقد آثار هنری و پژوهشی در سومین جشنواره جهانی هنر مقاومت



علی‌اصغر شیرازی دبیر بخش پژوهش سومین جشنواره جهانی هنر مقاومت، پیوند نا گسستنی پژوهش، نقد و تولید اثر هنری را از مهمترین دلایل شکل گیری بخش پژوهش در جشنواره سوم عنوان کرد.

شیرازی با بیان این مطلب تصریح کرد: ارتقا سطح دانش در هر علمی از طریق پژوهش اتفاق می افتد که هنر نیز از این قاعده مستثنی نیست. در دو دوره قبلی، جشنواره بیشتر بر بحث تولید اثر متمرکز بود که خوشبختانه در دوره سوم برای کمک به ارتقا سطح علمی و همچنین نقد آثار هنری و پژوهشی این بخش به جشنواره افزوده شد.



وی درباره ضرورت سرمایه گذاری در حوزه پژوهش گفت: همواره پژوهشگران با تولید علم به جامعه و هنرمند کمک کرده و مسائل حکمی – فلسفی را بیان و نقد کرده اند. هنرمند از این مطالب بهره خود را می برد و با مطالعات نظری و اندوخته های تصویری آثار بدیعی را خلق می کند.



شیرازی ادامه داد: هنرمندان، صاحبنظران، دانشجویان و پژوهشگران می‌توانند آثار پژوهشی خود در عناوین مشخص شده فراخوان را برای دبیرخانه ارسال کنند تا توسط صاحبنظران مورد کاوش قرار بگیرد.



دبیر بخش پژوهش با اشاره به انتشار آثار برتر این پژوهش ابراز امیدواری کرد: با رویکردی که مسئولان برگزاری جشنواره دارند، در بخش تولید و پژوهش آثار بدیع با اندیشه مقاومت که منبعث از اندیشه اسلامی است به جشنواره راه پیدا کند.



وی افزود: سرمایه گذاری مادی و معنوی خوبی روی جشنواره صورت گرفته است. با رویکرد های اجتماعی و بیداری اسلامی که در کشورهای دیگر به وقوع پیوسته ، این اقبال وجود دارد که در عرصه جهانی نیز شاهد آثار بسیار قدرتمند باشیم.



گشایش نمایشگاه نقاشیخط‌های پیمان پیروی در گالری ساربان



گالری ساربان از روز جمعه 8 دی‌ماه میزبان نمایشگاهی از نقاشیخط‌های پیمان پیروی است.



این نمایشگاه که شامل 42 اثر از این هنرمند است که با تکنیک اکرلیک روی بوم و مقوا در ابعاد مختلف خلق شده عصر جمعه 8 دی ماه از ساعت 16 تا 20 در گالری ساربان برگزار می شود



پیمان پیروی،متولد۱٣۵۱ ،دارای درجه فوق ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران،مدرس انجمن خوشنویسان و دانشگاه علمی کاربردی می باشد.



از فعالیت های هنری این هنرمند می توان به برگزاری بیش از ۷ نمایشگاه انفرادی طی سال های ۷۵ تا٩۰،شرکت در بیش از ۷۰ نمایشگاه گروهی داخلی طی سال های ۷٤ تا٩۰،شرکت در نمایشگاه های گروهی نقاشیخط در کشورهای امارات متحده عربی،سودان،مالزی،کویت،لبنان و .....طی سال های ۸۵ تا ٩۱ اشاره کرد.



آثار نمایشگاه بامحوریت خط نستعلیق و درقالب اجرایی سیاه مشق با فرم ها و رنگ های مختلفی به اجرا درآمده که در ابعاد مختلف از حداقل سایز ٣۰ در٣۰ تا حداکثر۱۰۰در۱۵۰ سانتی مترروی بوم ومقوا اجرا شده است. این نمایشگاه هشتمین نمایشگاه انفرادی پیمان پیروی است.

نمایشگاه نقاشیخط‌های پیمان پیروی عصر جمعه 8 دی ماه از ساعت 16 تا 20 افتتاح می‌شود و تا 18 دی ماه ادامه دارد.