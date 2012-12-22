3 برابر شدن تعداد گوشی های هوشمند نسل چهارم

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: براساس آخرین تحقیقات موسسه Strategy Analytics تعداد گوشی های هوشمند مبتنی بر فناوری LTE با رشدی سه برابری درسال 2013 به 275 میلیون عدد خواهد رسید که رکوردی برای تکنولوژی 4G خواهد بود.

براین اساس شرکت های اپل، سامسونگ و ال جی در این رشد جهشی نقشی پیشرو خواهند داشت و در حال حاضر حدود 90.9 میلیون گوشی هوشمند سازگار با فناوری LTE در جهان وجود دارد.

از جمله کشورهایی که نقش عمده ای در رشد فناوری LTE در سال آینده خواهند داشت می توان به ایالات متحده آمریکا، انگلیس، ژاپن، چین و کره جنوبی اشاره کرد؛ چندین اپراتور از جمله Verizon Wireless ، EE و NTT Docomo نیز به شدت در حال گسترش شبکه های LTE خود هستند.

به گفته تحلیلگران این موسسه تحقیقانی، سال 2013 سال نسل چهارم تلفن همراه (4G) خواهد بود و برای نخستین بار تعداد گوشی های هوشمند مبتنی بر فناوری LTE از مرز 250 میلیون فراتر خواهد رفت و مدل های گوناگونِ این نوع گوشی ها، در کشورهای جهان توسط اپراتورها و فروشندگان مختلف عرضه خواهد شد.

در حال حاضر LTE به سرعت در حال تبدیل شدن به بازاری با رشد بالا است به نحوی که هیچ اپراتور و فروشنده ای نمی تواند از آن چشم پوشی کند و بازار گوشی های هوشمند مبتنی بر LTE آن قدر جذاب است که شرکت هایی نظیر آمازون و موزیلا نیز به دنبال بخشی از آن خواهند بود.