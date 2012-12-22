"ماهان" همیاری زنجان را به راحتی شکست می دهد/ انتقاد از داوری

جابر روزبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط دیدار ماهان و البدر بندر کنگ در هفته پایانی نیم فصل اول لیگ برتر بسکتبال کشور بیان داشت: بازی کردن مقابل تیم های ضعیف تر لیگ، مشکل تر از بازی با تیم های قدرتمندتر است.نمی خواهم بگویم داوری این مسابقه خیلی بد بود، ولی داوران می توانستند بهتر عمل کرده و بازی را تحت کنترل خود درآورند. بازی در نیمه اول کمی از کنترل داور خارج شده بود و حواشی بازی زیاد بود.

وی در خصوص عملکرد البدر در نیمه نخست این دیدار اظهار داشت: هر تیمی مقابل تیم بزرگی مانند ماهان قرار می گیرد، برای نشان دادن خود و با تمام قدرت به مسابقه می آید. نمی توان گفت تیمی مانند کنگ که ضعیف تر از ماهان است، مقابل ما از پیش باخته است و همه بازیکنان این تیم به قصد جنگیدن وارد این دیدار شدند.

بازیکن تیم فولاد ماهان پیرامون بازی هفته آینده این تیم مقابل همیاری زنجان افزود: این بازی نیز حساسیت خودش را دارد ولی خیالم راحت است که در آن مسابقه نیز به راحتی پیروز می شویم. بازی خیلی سختی در پیش نداریم و باید برای رسیدن به هدفمان پله پله به پیش برویم.

وی با اشاره به عملکرد این تیم در نیم فصل اول لیگ برتر بیان کرد: تنها باخت ما در بازی دوم این فصل رقم خورد و تیم در آن زمان به هماهنگی کامل نرسیده بود.

روزبهانی اضافه کرد: هرچه مسابقات جلوتر می رود، بازیکنان ماهان با یکدیگر همبستگی و هماهنگی بیشتری پیدا می کنند و امیدوارم تا قبل از مرحله پلی آف، تیم یکدل و بسیار منسجمی داشته باشیم.