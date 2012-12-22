"سیب و سلما" و "یه حبه قند" در جشنواره ادینبرگ روی پرده می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره فیلم‌های ایرانی ادینبرگ 2013 میزبان سه فیلم سینمایی "یه حبه قند" به کارگردانی سیدرضا میر کریمی، "بوسیدن روی ماه" به کارگردانی همایون اسعدیان و "سیب و سلما" به کارگردانی حبیب بهمنی است. این جشنواره با همکاری سینمای خانه فیلم ادینبرگ جشنواره بین‌المللی خاورمیانه ادینبرگ برگزار می‌شود.

جشنواره از تاریخ اول تا 16 ماه فوریه 2013 (28- 13 بهمن 1391) در سالن سینمای خانه فیلم شهر ادینبورگ برگزار خواهد شد.

در این دوره "یه حبه قند"، "بوسیدن روی ماه"، "سیب و سلما"، "بغض"، "نارنجی پوش" روی پرده می روند. فیلم "یه حبه قند" پنج شنبه 19 بهمن ، "بوسیدن روی ماه" جمعه 20 بهمن و فیلم "سیب و سلما" شنبه 21 بهمن در این جشنواره به نمایش گذاشته خواهند شد . پیش از این فیلم «به همین سادگی» به کارگردانی سید رضا میرکریمی در این جشنواره روی پرده رفت.