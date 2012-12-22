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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۱۲

مدنی خبرداد:

آغاز ثبت در مرکز آموزش فنی و حرفه ای باوی

آغاز ثبت در مرکز آموزش فنی و حرفه ای باوی

باوی - خبرگزاری مهر: سرپرست مرکز آموزش فنی وحرفه ای ویس شهرستان باوی گفت: ثبت نام رایگان آموزش رشته های مهارتی در مرکزآموزش فنی وحرفه ای شهید علی هاشمی شهرستان تازه تاسیس باوی آغاز شد.

سید سعد مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مرکز با چهار رشته کشتکار گلخانه های هیدروپونیک، پرورش سبزی و صیفی به روش هیدروپونیک، تعمیر ماشین الات و ادوات کشاورزی، تعمیرسیستم سوخت رسانیCNG با استاندارد درجه دو ویژه برادران آموزش ارائه می کند.

مدنی افزود: مرکز شهید علی هاشمی ویس دارای چهار کارگاه با ظرفیت آموزشی 16 نفر در هر کارگاه است که با آموزش دو شیفت، ظرفیت روزانه آن 64 نفر خواهد بود.

وی عنوان کرد: تجهیزات و امکانات مرکز مطابق تکنولوژی روز بوده و مربیان مجرب، آموزشهای روز را براساس استانداردهای مهارتی بین المللی ارائه می کنند.

سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای ویس تصریح کرد: شهر باوی دارای زمینهای حاصلخیز کشاورزی است که ایجاد این مرکز زمینه بهره مندی مردم به ویژه جوانان از آموزشهای رایگان فنی و حرفه ای فرصت مناسبی برای ایجاد اشتغال جوانان و کاهش نرخ بیکاری در منطقه خواهد بود.

 
کد مطلب 1772577

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