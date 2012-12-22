شورای مشورتی زنان و خانواده در کرمانشاه تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماندانا مالمیر گفت: شناخت صحیح مسائل زنان و خانواده ضرورتی است که مورد توجه محافل مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی قرار گرفته است و این فرصت گرانبهایی است که انقلاب اسلامی و دیدگاههای استوار و روشن حضرت امامخمینی(ره) بهوجود آورده است.
وی افزود: نقش تأثیرگذار سازمان بهزیستی بهعنوان سازمانی که بیشترین ارتباط را به لحاظ حمایتی، عملکردی و مطالعاتی نسبت به بخش وسیعی از جامعه دارد بر کسی پوشیده نیست، برهمین اساس تشکیل شورای بانوان با اهداف مختلفی در دستور کار قرار گرفت.
مالمیر ایجاد فرصت برای بهرهگیری از نیروهای متخصص زن در توسعه اهداف سازمان، شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکارهای کارآمد، مطالعه بر روی خدمات تخصصی سازمان در حوزه زنان و خانواده، ارتقای سطح فرهنگی، تعمیق باورهای دینی و رشد فرهنگ حجاب و عفاف را از جمله اهداف تشکیل شورای مشورتی زنان در ادارهکل بهزیستی استان کرمانشاه اعلام کرد.
مشاور جوان مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه افزود: تحلیل فعالیتهای تخصصی سازمان در حوزه زنان و خانواده، شناخت نقاط قوت و ضعف طرحها و ارائه پیشنهاد در این حوزه از مهمترین وظایف این شورا است.
وی برگزاری جلسات این شورا با حضور همه اعضا را دو هفته یکبار اعلام کرد و ادامه داد: نتایج این جلسهها برای فراهمکردن زمینه مشارکت زنان در عرصههای اجتماعی، مثمرثمر خواهد بود.
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