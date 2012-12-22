شهاب گردان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تغییر موضع اش برای جدایی از پرسپولیس گفت: تا همین صبح امروز تصمیم به جدایی از پرسپولیس نداشتم اما اتفاقاقی رخ داد که مسیر من را برای جدایی از این تیم و پیوستن به سپاهان آسانتر کرد. البته آقای رویانیان به همین سادگی‌ها قصد نداشتند که با جدایی من موافقت کنند اما اتفاقاتی رخ داد که در نهایت قسمت شد از جمع سرخپوشان جدا شوم.

گردان درباره دلایل جدایی‌اش از پرسپولیس بیان کرد: به هر حال فکر می‌کنم که این تصمیمی بود که باید زودتر می‌گرفتم. من به عنوان یک بازیکن ملی به پرسپولیس آمدم اما شرایط به گونه‌ای پیش رفت که نه تنها جایگاهم را در تیم‌ملی از دست دادم بلکه در پرسپولیس نیز به یک بازیکن نیمکت‌نشین تبدیل شدم. به همین خاطر فکر کردم با جدایی از پرسپولیس و پیوستن به تیم دیگر هم می‌توانم به پرسپولیس کمک کنم و همین که فضای تازه‌ای را تجربه کرده و باز هم به تیم‌ملی برگردم.

دروازه‌بان پیشین تیم ملی در مورد اینکه یحیی گل‌محمدی چقدر در این جدایی تاثیر داشته، به خبرنگار مهر گفت: من خودم شخصا فکر می‌کردم با جدایی مانوئل ژوزه و حضور یحیی گل‌محمدی می‌توانم شرایط جدیدی را تجربه کنم اما متوجه شدم که گل‌محمدی به غیر از نیلسون روی دروازه‌بان دیگری نظر دارد.

شهاب گردان خاطرنشان کرد: اگر ژوزه فکر می‌کرد که نیلسون آمادگی بهتری نسبت به من دارد اما گل‌محمدی یک دروازه‌بان دیگر را هم به من ترجیح می‌داد. به همین خاطر در بازی قبل عابدزاده را در لیست 18 نفره قرار داد و حتی من را از لیست 18 نفره هم خط زد. به هر حال این سلیقه مربی است و برای او و باشگاه پرسپولیس آرزوی موفقیت می‌کنم.

گردان در پایان در خصوص نحوه قراردادش با سپاهان گفت: قرارداد من با سپاهانی‌ها تا آخر فصل است و امیدوارم که بتوانم به این تیم کمک کرده و خودم نیز پس از مدت‌ها به اردوی تیم‌ملی دعوت شوم.