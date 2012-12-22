ساماندهی گروه های تذکر لسانی و تالارهای پذیرایی شهرستان ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ورامین صبح شنبه در بیت آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی نماینده ولی فقیه در شهرستان و رئیس ستاد، با حضور مسئولان ادارات و نهادهای این شهرستان برگزار شد.

کوتاهی برخی مسئولان در حمایت از تذکر لسانی

در ابتدای جلسه رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر طی سخنانی ضمن انتقاد از برخی مسئولان به دلیل کوتاهی در حمایت از گروه های تذکر لسانی اظهار داشت: تذکر لسانی از مواردی است که رهبری بر آن تاکید دارند، مصوبه ستاد هم هست لکن برخی مسئولان در حمایت از گروه های تذکر لسانی کوتاهی کرده اند.

آیت الله محمودی سپس خواستار اجرای دقیق مصوبات توسط مسئولان ذیربط گردیده و عنوان کرد: مسئولان بدانند اگر بابت کوتاهی در اجرای وظایف خود در این دنیا هم مورد مؤاخذه قرار نگیرند قطعا در پیشگاه خداوند متعال مواخذه خواهند شد؛ زمانی که یک نفر مسئولیتی می پذیرد در مورد اجرای صحیح آن باید پاسخگو باشد، نظام اسلامی است، باید دقت نمود.

در ادامه فرماندار شهرستان ورامین نیز بر اجرای طرح تذکر لسانی توسط مدیران و بسیج ادارات تأکید کرد.

نصب کیوسک امر به معروف و نهی از منکر در میدان امام(ره)

سپس حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت ورامین ضمن تأکید بر اهمیت دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر افزود: نصب یک کیوسک امر به معروف در میدان امام(ره) می تواند تأثیر فزاینده ای در ارتقای سطح امنیت اخلاقی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد.

وی از همکاری فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان ورامین با گروه های تذکر لسانی تقدیر و اضافه کرد: برخی از کارشکنی ها در مورد اجرای طرح تذکر لسانی پذیرفتنی نیست.

ساماندهی گروه های تذکر لسانی و تالارهای پذیرایی

در ادامه جلسه و پس از بحث و بررسی اعضا مقرر شد همه مجموعه ها خصوصا بسیج و دستگاه اجرایی از گروه های تذکر لسانی مردمی حمایت جدی کنند و در ضمن گروه های تذکر لسانی در ادارات فعال شود.

ساماندهی تالارهای پذیرایی شهرستان موضوع دیگر مورد بحث بود که مقرر شد توسط اداره اماکن نیروی انتظامی و با همکاری سایر مسئولان، این تالارها نیز ساماندهی شوند.

در ادامه جلسه مصوب شد، تذکر جدی برای عدم حک و نصب تصاویر خانم ها در محل های تدفین و گلزارها و نیز نوشتن الفاظ مقدس و اسماء معصومین روی قبرها و زیرپا توسط اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان و همچنین شهرداری ورامین داده شود و از این موارد جلوگیری به عمل آید.

پیگیری طرح همیار معروف و اجرای جدی آن در مدارس توسط آموزش و پرورش نیز مصوب شد.

همچنین مقرر شد وضعیت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا با حضور مسئولان آن واحد در جلسه بعدی ستاد مورد بررسی قرار گیرد.