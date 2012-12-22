اولین میزبانی گهر با ناکامی گره خورد/ استقلال راهی یک چهارم نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های گهر دورود و استقلال تهران از مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور دقایقی پیش با پیروزی تیم استقلال تهران پایان یافت تا گهر دورود از جام حذفی خداحافظی کند.

تیم استقلال تهران با تک گل سید ایمان موسوی در دقیقه 66 توانست بر گهر دورود لرستان غلبه کند تا حریف تیم ابومسلم در مرحله بعدی جام حذفی شود.تیم فوتبال ابومسلم مشهد پیش از این با پیروزی در وقت‌های اضافه برابر صبای قم جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی را کسب کرده بود.

مسئولیت قضاوت دیدار گهر و استقلال تهران را یداله جهانبازی بر عهده داشت و خسرو حیدری در این بازی از داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد.

دیدار تیم‌های گهر دورود و استقلال تهران ابتدا قرار بود روز جمعه یکم دیماه انجام شود اما به دلیل شرایط نامساعد جوی و با تصمیم داور مسابقه برگزاری آن با 24 ساعت وقفه به امروز شنبه موکول شد.

بنابر این گزارش این بازی نخستین میزبانی تیم گهر در شهرستان دورود بود به طوریکه بعد از گذشت بیش از هشت ماه از صعود این تیم به لیگ برتر استان لرستان شاهد بازیهای تیم لیگ برتری خود بود.

به هر روی هر چند گهر در نخستین میزبانی خود در ورزشگاه تختی دورود با ناکامی مواجه شد ولی با توجه به میزبانی مطلوب دورودیها امید می رود با مساعدت مسئولان بازیهای بعدی این تیم در نیم فصل دوم لیگ برتر نیز در این شهرستان برگزار شود.