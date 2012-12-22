به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی حسینی مطلق ظهر شنبه در جمع شهروندان سعدآباد اظهار داشت: محدودیت منابع مالی و اعتبارات عمرانی یکی از مسائلی است که به‌طور مستقیم توسعه عمرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و شهرداری و شورای اسلامی سعدآباد همواره کوشیده‌اند تا با برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی نیازها بیشترین سهم از نیازهای مردم را مرتفع کنند.

عضو شورای اسلامی شهر سعدآباد خاطرنشان کرد: در اجرای پروژه‌های عمرانی رفاه و آسایش مردم باید مدنظر مسئولان و مجریان طرح‌ها باشد و شورای اسلامی سعدآباد همواره این مهم را مورد بررسی قرار داده است.

حسینی مطلق ادامه داد: بهسازی، سامان‌دهی و آسفالت معابر شهری یکی از مهم‌ترین اولویت‌های عمرانی است که شورای اسلامی و شهرداری سعدآباد در سال‌های اخیر با جدیت دنبال کرده‌اند.

وی تصریح کرد: با نظارت‌های مستمر و دقیقی که در سال‌های اخیر داشته‌ایم، کیفیت اجرای پروژه‌های عمرانی به میزان چشمگیری افزایش یافته است.

حسینی مطلق یادآور شد: توسعه و آبادانی یکی از مهم‌ترین خواسته‌های مردمی است و مدیران در عرصه‌های مختلف باید به این مهم توجه داشته باشند.

تمرکز بر کیفیت و تسریع در روند پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی

سخنگوی شورای اسلامی شهر سعدآباد خاطرنشان کرد: این شورا در تمامی دوره فعالیت توجه خاصی به توسعه و عمران شهری داشته و پیگیری‌های گسترده‌ای در این زمینه انجام داده است.

حسینی مطلق بیان داشت: نظارت بیشتر و تمرکز بر کیفیت و تسریع در روند پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی از مهم‏ترین بخش‏های مدیریت شهری بوده که اهمیت آن غیرقابل انکار است و مدیران شهری سعدآباد باید به آن توجه داشته باشند.

وی اضافه کرد: افزایش کیفیت پروژه‌های شهری یعنی سرمایه‌گذاری، سازندگی، آبادانی و خدمت به مردم و بی‌کیفیتی پروژه‌ها و مصالح یعنی هدررفت بیت‌المال و هزینه مضاعف، اتلاف منابع، بی‌اعتمادی عمومی و هدرروی فرصت‌ها و زمان است.

این مسئول اذعان داشت: عوامل متعددی در افزایش کیفیت پروژه‌های عمرانی نقش دارند و نظارت و مدیریت در اجرای پروژه‌های عمرانی یکی از مهم‌ترین عوامل است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر سعدآباد عنوان کرد: استفاده از مصالح استاندارد و مرغوب، استفاده از فناوری‏های جدید، رعایت دقیق مقررات و قوانین و توجه لازم به معماری اصولی و زیبایی شهری از مواردی است که می‌تواند در اجرای پروژه‏های عمرانی موثر باشد.