انتشار ویژه نامه تأثیر ادبیات ایران بر جهان/ معرفی فرهنگ وشعرای ایرانی درویتنام

به گزارش خبرنگار مهر ازهانوی ، در این ویژه نامه که دسامبر سال 2012 منتشر شده است مقالاتی با عناوین مختلف در رابطه با فرهنگ و تمدت ایران به چاپ رسیده است .

بر اساس این گزارش ، مروری بر ادبیات فارسی ترجمه نگوین من کونک ، مروری بر اساطیر قدیم ایران به قلم وو تان فونگ، شاهنامه بعد از هزار سال ترجمه وو تان فونگ ، سعدی شاعر بزرگ ایران ترجمه دکتر دو تو ها از جمله مقالاتی است که در این شماره به زیور طبع اراسته شده است .

در این ویژه نامه همچنین مقالاتی در رابطه با مولانا و مثنوی به قلم نگوین تی هین زیانگ، شمس الدین حافظ شیرازی: شاعر بزرگ فارسی ترجمه نگوین من کونک ، داستان درد دل قربانعلی با ترجمه نگوین تی هین زیانگ ، داستان معاصر ایران به قلم دکتر دو تو ها ،ادبیات داستانی معاصر ایران و ضرورت تعهد و تعامل آن با بیداری اجتماع به قلم دکتر محمد خسروی ، تأثیر ایران بر فرهنگ هند به قلم دکتر دو تو ها و تأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات اروپا قرن 17 – 19 به قلم فو تی تان هوین نیز در این شماره به چاپ رسیده است .

این سومین اثر در خصوص ادبیات پارسی است که در ویتنام منتشر می گردد. در 2 سال گذشته کتاب های "ادبیات پارسی" و "داستان های تمثیلی پارسی" اثر "تای با تان" شاعر و ادیب ویتنامی نیز به چاپ رسیده است .