کتابخانه تخصصی پژوهشی در ناحیه 3 کرج ایجاد شد

احمدعلی قنبر هراتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: در حال حاضر 300 عنوان مقاله علمی و اقدام پژوهی در این کتابخانه وجود دارد و معلمان می توانند به عنوان تحقیقات مرجع از این مقالات بهره مند شوند.
وی در خصوص رابطین پژوهشی حاضر در مدارس نیز گفت: طرح رابطین پژوهش در مدارس ناحیه سه در حال اجرا است و در حال حاضر نیز تمامی مدارس این ناحیه دارای رابط پژوهشی هستند.
هراتی با بیان اینکه با حضور رابطین پژوهشی در مدارس فعالیت ها و آموزش هایی برای سرعت بخشیدن به امر تحقیق و پژوهش انجام می شود، ادامه داد: سال گذشته 60 طرح اقدام پژوهشی به اداره فرستاده شد و امسال نیز امید داریم با افزایش آموزش های مذکور تعداد این طرح ها افزایش یابد.
گردهمایی رابطین پژوهشی فردا برگزار می شود
مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه کرج از برگزاری گردهمایی مدیران و رابطین پژوهشی مدارس ناحیه سه کرج در سالن رشد خبر داد و گفت: در سند تحول بنیادین مدرسه به عنوان محلی برای زندگی تعریف شده است و برای ترسیم زندگی بهتر دانش آموزان برای آینده باید محیط مدرسه و کلاس درس را با پژوهش و تحقیق همراه کنیم.
هراتی افزود: اقدام پژوهی که در راس برنامه های معلمان برای بهبود وضعیت کلاس درس قرار گرفته است نیز تاثیر بسزایی در تسهیل امر آموزش دارد.
وی ادامه داد: به همین منظور و برای تحقق زمینه ها و انگیزه فعالیت های اقدام پژوهی 400 رابط پژوهشی در مدارس ناحیه سه کرج مستقر شده اند.
هراتی با بیان اینکه همه روزها باید به پژوهش اختصاص یابد و محدود به هفته پژوهش نباشد، اظهار داشت: این گردهمایی برای هفته پژوهش تدارک دیده شده بود اما به دلیل ترافیک برنامه در این هفته گردهمایی رابطین فردا سوم دی ماه جاری در کانون رشد برگزار خواهد شد.
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