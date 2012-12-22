دستگیری سه شکارچی غیرمجاز قوچ در فیروزکوه

رضا کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یک گروه شکارچی غیرمجاز در ارتفاعات "شن دره" واقع در جاده فیروزکوه - سمنان که از مناطق آزاد فیروزکوه است، یک قوچ وحشی را شکار کرده بودند، دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

وی تصریح کرد: مجوز شکار توسط اداره کل محیط زیست تهران برای شکارچیان واجد شرایط صادر می شود، اما امسال مانند دو سال قبل هیچ گونه مجوز شکاری تا این لحظه از سوی اداره کل صادر نشده است.

فیروزکوه با وسعتی بالغ بر 74 هزار هکتار شکار ممنوع

رئیس محیط زیست فیروزکوه ادامه داد: شهرستان فیروزکوه وسعتی بالغ بر 250 هزار هکتار دارد که 74 هزار هکتار آن شکار ممنوع است، این شهرستان دارای طبیعت زیبا و بکر و چشمه سارهای فراوان و گونه های جانوری و گیاهی منحصر به فردی دارد که بر زیبایی این منطقه افزوده است.

وی عنوان داشت: از جمله جانورانی که در این منطقه زیست دارند می توان به قوچ و میش، کل و بز، پلنگ، گربه پالاس و پرندگانی مانند کبک اشاره کرد.

کرمی اضافه کرد: اداره محیط زیست در راستای سازمانی خود با جدیت تمام در حفظ و حراست این منطقه به صورت شبانه روزی در محیط بانیهای انزها، ارجمند و پشت کوه فعالیت دارد.

مردم فیروزکوه دوستدار محیط زیست هستند

وی در پایان گفت: البته در این راستا مردم فیروزکوه نیز با ارائه گزارش در راستای شناسایی افراد متخلف و جلوگیری از تخریب محیط زیست با این اداره همکاری خوبی دارند و امیدواریم که مانند سابق در این زمینه با این اداره همکاری خوبی داشته باشند و شماره تلفن 76442125 این ادره آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و گزارشهای مردمی است.