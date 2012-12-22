به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم سبزواری پیش از ظهر شنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت:بر اساس آمار و اطلاعات موجود در حال حاضر حدود 8700 واحد صنفی در قالب 45 اتحادیه در زمینه‌های مختلف در سطح شهرستان شهرضا فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: بر اساس مطالعات انجام گرفته تمامی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب در شهرضا شناسایی شده و تاکنون حدود 150واحد صنفی ، مجوزهای لازم برای فعالیت را دریافت کرده‌اند.

ئیس مجمع امور صنفی شهرضا با اشاره به لزوم تعامل تمامی دستگاه‌ها و اداره‌ها در راستای صدور مجوز برای واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب گفت: از آنجایی که برخی از این واحدهای صنفی جزو مشاغل مزاحم قرار گرفته‌اند، انتظار داریم که با مساعدت شهرداری شهرضا زمینه سامان دهی این واحدها در آینده نزدیک مهیا شود.

وی در ادامه با اشاره به آثار مخرب ناشی از فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه کسب بیان داشت: از آنجایی که این واحدهای تجاری از هرگونه حمایت و تسهیلات مجمع امور صنفی و سایر دستگاه‌ها بی بهره هستند، بر اساس سیاست‌های تدوین شده انتظار داریم در آینده نزدیک زمینه صدور پروانه کسب جهت این واحدهای صنفی ایجاد شود.

سبزواری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های ارزنده واحد آموزش اصناف شهرستان طی سال‌های گذشته تصریح کرد: این واحد با تعامل مناسب و سازنده اداره فنی و حرفه‌ای شهرضا زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی و تخصصی را در راستای رشد و تعالی تمامی اصناف شهرستان ایجاد کرده است و تأثیرات گسترده‌ای در حوزه تجارت شهرضا داشته است.

وی یاد آور شد: بر اساس برنامه ریزی انجام گرفته در شهرضا، تمامی متقاضیان تمدید، صدور و انتقال پروانه کسب در دوره‌های قانون نظام صنفی، قوانین حوزه کار، بیمه، مسائل شرعی در زمینه کسب و کار امنیتی و انتظامی حاضر می‌شوند و پس از اخذ گواهی پایان دوره نسبت به صدور مجوزهای لازم برای آنها اقدام می‌شود.

رئیس مجمع امور صنفی شهرضا با اشاره به اینکه واحد آموزش اصناف شهرضا به عنوان یک مجموعه موفق در حوزه صنفی کشور مطرح است، گفت:افزایش سطح مهارتی کارگران شاغل در بخش‌های مختلف شهرستان و تلاش در راستای دفاع از حقوق مصرف کنندگان بر مبنای آموزش اصناف فعال در حرفه‌های مختلف جزو مهم‌ترین دستاوردهای این مجموعه به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: بر این اساس تاکنون تعداد 750 نفر از کارگران صنعت ساختمان در شهرضا پس از طی دوره‌های تخصصی و اخذ گواهی‌نامه فنی تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند که این امر بیانگر جایگاه فاخر مقوله آموزش در حوزه‌های مختلفی تجاری و صنعتی است.

سبزواری با تشریح اهمیت رعایت حقوق مصرف کنندگان در زمینه‌های مختلف تجاری افزود:در حال حاضر با تعامل و همکاری مجموعه اداره صنعت ، معدن و تجارت، مجمع امور صنفی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان تعداد 21 نفر بازرس به شکل مداوم در راستای رعایت حقوق مصرف کنندگان در سطح شهرستان فعالیت می‌کنند و از ابتدای سال جاری تاکنون نیز طی 20 هزار مورد بازرسی با تمامی مصادیق جرایم صنفی در شهرضا به شکل جدی برخورد شده است.

وی با اشاره به دستاوردهای برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف و نقش سازنده آن در پیشبرد اهداف تجاری گفت: از آنجایی که برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی زمینه حضور تولید کنندگان برجسته و در نتیجه رشد و شکوفایی اقتصادی را در بر دارد و از سویی مجمع امور صنفی شهرضا از وجود فضای لازم در این زمینه محروم است از مجموعه مسئولین انتظار داریم با تعامل و همکاری مداوم زمینه تحقق این امر را در شهرضا مهیا کنند.

رئیس مجمع امور صنفی شهرضا در ادامه با اشاره به کثرت تعداد واحدهای صنفی در شهرضا گفت: از آنجایی که تعداد واحدهای صنفی در بسیاری از مشاغل در شهرضا به نقطه اشباع رسیده است و از سویی سیاست‌های سازنده‌ای در حوزه صنعت و کشاورزی تدوین و اجرا شده است، انتظار داریم در آینده نزدیک میزان گرایش جویندگان کار به ایجاد واحد صنفی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند.

وی یادآور شد: اصناف شهرضا به عنوان یک مجموعه اخلاق مدار و تلاش گر در راستای دفاع از حقوق مصرف کنندگان در سطح کشور مطرح هستند و امیدواریم با اتخاذ سیاست‌های سازنده زمینه رشد و تعالی این مجموعه ایجاد شود.