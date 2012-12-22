پاسخ هاشمی رفسنجانی به نطق رسایی در صحن مجلس قرائت می شود

عبدالرضا مصری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: درخواست دفتر آقای هاشمی رفسنجانی مبنی بر پاسخ به نطق نماینده تهران امروز مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا هیات رئیسه در نامه ای مکتوب اعلام کرد که پاسخ دادن حق آقای هاشمی است.

وی گفت: در این نامه به دفتر آقای هاشمی اعلام شد که در صورتی که پاسخ آنان طبق ماده 78 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی باشد، قرائت آن در اولین فرصت در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد.

به گزارش مهر، حمید رسایی روز سه شنبه در نطقی درمجلس با طرح اتهاماتی درباره پرونده مهدی هاشمی، آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به حمایت فراقانونی از فرزندش متهم کرد.

دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی عصر چهارشنبه طی نامه ای خواستار پاسخگویی به اظهارات رسایی شده بود.

ماده 78 آیین نامه داخلی مجلس تصریح دارد: چنانچه به تشخیص هیأت رئیسه نماینده‏اى در سخنان خود در جلسه علنى به کسى نسبت ناروا داده و یا هتک حرمت نماید فرد مزبور مى‏تواند در دفاع از خود، به‏صورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ گوید. پاسخ ارسالى درصورتى که بیش از دو برابر اصل مطلب اظهار شده نبوده و متضمن توهین و افتراء نباشد، در اولین فرصت در جلسه علنى قرائت خواهد شد.