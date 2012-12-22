چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی روستائیان استان اصفهان پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی روستائیان استان اصفهان روز گذشته در رشته های هفت سنگ، دال پلان، طناب کشی و بازیهای بومی محلی در شهرستان لنجان به پایان رسید.
در هفت سنگ شهرستان لنجان به مقام قهرمانی رسید، آران و بیدگل در مکان دوم ایستاد و کاشان به جایگاه سومی بسنده کرد.
در رشته طناب کشی اصفهان مرکزی اول شد، روستای شاتور از اصفهان و شهرستان آران وبیدگل به ترتیب در رتبه های دوم و سوم ایستادند.
در رشته دال پلان شهرستان آران وبیدگل مقام نخست را از آن خود کرد، فریدونشهر پس از آران وبیدگل درمکان دوم قرار گرفت و خوانسار به مقام سومی قناعت کرد.
شهرستانهای خوانسار،چادگان و فلاورجان مقامهای اول تا سوم را در بازیهای بومی محلی به دست آوردند.
چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی روستائیان استان اصفهان ویژه آقایان در شهرستان فلاورجان روز بیست و چهارم آذرماه در رشته های کشتی با شال و لی لی کلید خورد که در رشته کشتی با شال شهرستان آران و بیدگل با ۳۵ امتیاز برسکوی نخست ایستاد،شهرستان نجف آباد با ۳۴ امتیاز دوم شد و فلاورجان با ۲۶ امتیاز به جایگاه سومی بسنده کرد.
در رشته لی لی نیز تیم چادگان با ۳۰ امتیاز به مقام قهرمانی تکیه زد.فلاورجان با ۲۹ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و آران و بیدگل با ۲۷ امتیاز سوم شد.
چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی روستائیان استان اصفهان ویژه آقایان زیر نظرهیات ورزشهای سنتی و بازیهای بومی،محلی استان اصفهان در ۶ رشته طناب کشی،دال پلان ،هفت سنگ،لی لی،کشتی با شال و بازیهای بومی محلی برگزار شد.
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