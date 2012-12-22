  1. جامعه
۲ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۳۵

بازداشت سه زورگیر هنگام سرقت از یک شهروند

بازداشت سه زورگیر هنگام سرقت از یک شهروند

رئیس پلیس پیشگیری تهران از دستگیری سه زورگیر حین ارتکاب جرم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن خانچرلی ضمن اشاره به دستگیری سه سارق زورگیر در محدوده بزرگراه شهید باقری گفت: روز گذشته ماموران گشت انتظامی کلانتری 147 گلبرگ در حال گشتزنی در محدوده بزرگراه باقری بودند که متوجه شدند چهار مرد با یکدیگر درگیر شده و در حال زد و خورد هستند.

وی افزود: بلافاصله برای بررسی موضوع و با احتمال اینکه موضوع سرقت و زورگیری است ماموران به سمت آنها رفته و این درست در حالی بود که سه نفر از این افراد با شنیدن صدای ایست پلیس و مشاهده ماموران سعی کردند با پای پیاده از محل متواری شوند که موفق نشده و با سرعت عمل ماموران بازداشت شدند.

سرهنگ خانچرلی ادامه داد: در همین زمان فردی که از سوی سه مرد دیگر مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود به ماموران اعلام کرد که این سه مرد با تهدید چاقو قصد زورگیری از وی را داشته اند که با مقاومت وی اقدام به ضرب و شتم او کرده اند.

رییس پلیس پیشگیری پایتخت تصریح کرد: براساس گفته های این مرد هر سه نفر به همراه فرد مذکور به کلانتری منتقل شده و مورد بازجویی قرار گرفتند که طی آن هر سه نفر به جرم خود مبنی بر اقدام به زورگیری و ضرب و شتم مالباخته اعتراف کردند.

وی عنوان داشت: این سه متهم که حمید، ستار و محمد نام داشتند در تحقیقات تکمیلی به سه فقره سرقت و زورگیری دیگر به این شیوه اعتراف کرده و اقرار کردند که مالباخته را پس از مدتی تعقیب در حاشیه بزرگراه باقری محاصره کرده و با تهدید چاقو و ضرب و شتم قصد زورگیری از وی را داشته اند.

گفتنی است، هر سه متهم پس از تکمیل پرونده به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ معرفی شده و اموال مالباخته به وی باز پس داده شد.

کد مطلب 1772609

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