بازداشت سه زورگیر هنگام سرقت از یک شهروند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن خانچرلی ضمن اشاره به دستگیری سه سارق زورگیر در محدوده بزرگراه شهید باقری گفت: روز گذشته ماموران گشت انتظامی کلانتری 147 گلبرگ در حال گشتزنی در محدوده بزرگراه باقری بودند که متوجه شدند چهار مرد با یکدیگر درگیر شده و در حال زد و خورد هستند.

وی افزود: بلافاصله برای بررسی موضوع و با احتمال اینکه موضوع سرقت و زورگیری است ماموران به سمت آنها رفته و این درست در حالی بود که سه نفر از این افراد با شنیدن صدای ایست پلیس و مشاهده ماموران سعی کردند با پای پیاده از محل متواری شوند که موفق نشده و با سرعت عمل ماموران بازداشت شدند.

سرهنگ خانچرلی ادامه داد: در همین زمان فردی که از سوی سه مرد دیگر مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود به ماموران اعلام کرد که این سه مرد با تهدید چاقو قصد زورگیری از وی را داشته اند که با مقاومت وی اقدام به ضرب و شتم او کرده اند.

رییس پلیس پیشگیری پایتخت تصریح کرد: براساس گفته های این مرد هر سه نفر به همراه فرد مذکور به کلانتری منتقل شده و مورد بازجویی قرار گرفتند که طی آن هر سه نفر به جرم خود مبنی بر اقدام به زورگیری و ضرب و شتم مالباخته اعتراف کردند.

وی عنوان داشت: این سه متهم که حمید، ستار و محمد نام داشتند در تحقیقات تکمیلی به سه فقره سرقت و زورگیری دیگر به این شیوه اعتراف کرده و اقرار کردند که مالباخته را پس از مدتی تعقیب در حاشیه بزرگراه باقری محاصره کرده و با تهدید چاقو و ضرب و شتم قصد زورگیری از وی را داشته اند.

گفتنی است، هر سه متهم پس از تکمیل پرونده به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ معرفی شده و اموال مالباخته به وی باز پس داده شد.