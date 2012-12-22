آغاز پذیرش دستیار در تخصص پزشک خانواده/ اعلام جزئیات ثبت نام

به گزارش خبرنگار مهر، دستیاری تخصصی پزشکی خانواده با رویکرد تربیت پزشکانی سلامت‌نگر، جامع‌نگر، جامعه‌نگر، پاسخگو و با نگاه جامع به طب راه اندازی شده است.

این رشته تخصصی برای نخستین بار با همکاری دانشکده های پزشکی و مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران راه اندازی شد.

رشته پزشکی خانواده از رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی است که متخصصین آن، از سطح اول ارائه خدمات، مراقبت‌های سلامت را به صورت جامع و ممتد به افراد، خانواده و جامعه تحت پوشش ارائه می‌ کنند.

متخصصین این رشته، با آشنایی با ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده‌ها و منطقه سکونت آنها، در یک رویکرد نیازمحور، خدمات خود را در زمینه‌های پیشگیری شامل حفاظت، ایمنی و ارتقا سلامت، تشخیص، درمان، توانبخشی، مدیریت، آموزش و پژوهش به افراد، خانواده و جامعه ارائه خواهند داد؛ شکل ارائه این رشته تلفیقی از حضوری و مجازی است.

برنامه دستیاری پزشک خانواده در دو بخش تنظیم شده و داوطلبان به تناسب شرایط خود در یکی از دو حالت دوره مدیریت عالی و دوره دستیاری بالینی پذیرفته می شوند .

دوره مدیریت عالی (MPH) پزشک خانواده به مدت 1.5 سال و به صورت پودمانی و از طریق سامانه الکترونیکی دانشکده مجازی دانشگاه به صورت مجازی مطابق با برنامه درسی دوره ارائه می شود.

دوره دستیاری بالینی به مدت 5 سال است که به صورت پودمانی و مجازی و همراه با دوره های بالینی حضوری مطابق با برنامه درسی دوره راه اندازی شده و داوطلبانی مجاز به ورود این بخش برنامه هستند که قبلا دوره MPH پزشک خانواده را گذرانده باشند.

شرایط عمومی ضوابط و نحوه پذیرش دستیار شامل شرایطی است افراد ضمن برخورداری از توانایی جسمی و سلامت روان، واجد شرایط عمومی تحصیل در جمهوری اسلامی ایران باشند. درباره شرایط اختصاصی نیز تاکید شده است که وضعیت تحصیلی افراد جهت ورود به دوره مدیریت عالی (MPH) پزشکی خانواده باید مشخص باشد.

پزشکان عمومی که حداقل 3 سال سابقه خدمت به عنوان پزشک خانواده داشته اند می توانند وارد دوره MPH شوند. پزشکان عمومی که در حال حاضر به عنوان پزشک خانواده در نظام سلامت فعلی کشور اشتغال دارند و در حال تحصیل در دوره پودمانی مدیریت عالی (MPH) پزشکی خانواده در مراکز متولی ارائه دهنده هستند بعد از پایان این دوره می توانند برای بخش دستیاری بالینی اقدام کنند.

وضعیت تحصیلی جهت ورود به دوره دستیاری بالینی نیز باید دارای مشخصات اعلام شده باشد. پزشکان عمومی که در حال حاضر بعنوان پزشک خانواده در نظام سلامت فعلی کشور اشتغال دارند و قبلا از دوره‌ پودمانی مدیریت عالی (MPH) پزشکی خانواده ارائه شده توسط وزارت بهداشت، گواهی اتمام دوره دریافت کرده اند، می توانند وارد دوره دستیاری بالینی شوند.

وضعیت وظیفه عمومی افراد باید مشخص باشد و تحصیل همزمان در رشته های مجازی دانشگاه با دوره خدمت وظیفه عمومی منافاتی ندارد و قبولی و تحصیل در رشته های فوق الذکر باعث معافیت از وظیفه عمومی پذیرفته شدگان مرد نخواهد شد.

همچنین تحصیل همزمان در رشته های مجازی دانشگاه با گذراندن دوره خدمت پزشکان منافاتی ندارد و قبولی و تحصیل در رشته های فوق باعث معافیت از گذراندن دوره خدمت پزشکان نخواهد شد. با توجه به ویژگی های خاص دوره از نظر نوع پذیرش و برنامه آموزشی، هرگونه تغییر رشته و نقل و انتقال در این رشته ممنوع است.

پذیرفته شدگان موظف خواهند بود علاوه بر خدمت برطبق برنامه تنظیمی در طی دوره تحصیل، معادل آن سنوات در محل ها و براساس شرایطی که وزارت بهداشت تعیین می کند خدمت ارائه دهند. فرم تعهدنامه محضری در دفتر حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنظیم و ملاک سپردن تعهد پذیرفته شدگان خواهد بود.

داوطلبان باید مدارک خود مبنی بر واجد شرایط ورود به دوره را از طریق سامانه دانشکده مجازی به نشانی (http://reg.tums.ac.ir) ارسال کنند. بورد تخصصی رشته پزشک خانواده مدارک را بررسی و با استعلام نظرات شبکه و ریاست دانشگاه مربوطه و پس از انجام مصاحبه پذیرفته شدن نهایی اعلام می شود.

داوطلبان لازم است توانایی و مهارت کار با کامپیوتر در حد مهارت های اول (مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات)، دوم (آشنایی با سیستم عامل) و هفتم (اطلاعات و ارتباطات) ICDL را داشته باشند.

داوطلبان می توانند برای ثبت نام به سایت دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران (http://etums.tums.ac.ir) مراجعه کنند و پس از تکمیل فرم اینترنتی قسمت مربوطه فایلهای اسکن عکس، مدرک تحصیلی و سایر مدارک خود را الحاق کنند. دریافت کد رهگیری به منزله خاتمه ثبت نام است.

متقاضیان دو هفته بعد از ثبت نام خود باید برای مشاهده تایید یا عدم تایید مدارک ارسالی برای ثبت نام به سایت مراجعه کنند.

نتایج پذیرفته شدگان نهایی نیز به مناسبت میلاد مبارک پیامبر اسلام در تاریخ چهارشنبه 11 بهمن ماه 91 از طریق همین سامانه اعلام خواهد شد.