کشف لوازم بهداشتی و داروهای تقلبی در دماوند

به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای سال 91 تاکنون حدود ده هزار قرص و 200 عدد انواع مکمل و پودر، کرم، شربت، الکل سفید، اسپری، رنگ مو و... در گشت مشترک با محوریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کشف شد.

مسئول بازرسی و نظارت اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند گفت: تیم گشت مشترک نظارتی شامل شبکه بهداشت و درمان، اداره صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و اداره ورزش و جوانان شهرستان دماوند است.

علی یزادن پرست افزود: این اقدام به موجب مصوبه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان صورت گرفت و تمامی اقلام دارویی فقط باید از طریق مراکز درمانی و طبق دستور پزشک معالج تجویز شود و متصدیان اماکن صنفی مجاز به تجویز خودسرانه دارو به مراجعان نیستند و در صورت مشاهده طبق قانون با واحدهای متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

اتلاف سگهای ولگرد دماوند با هدف آسایش شهروندان

مدیر خدمات شهری شهرداری دماوند از اتلاف 55 سگ‌ ولگرد توسط این نهاد شهری با هدف جلب آسایش شهروندان خبر داد.

هاشم حقیقی با اشاره به اینکه این اقدام در دو نوبت انجام شده است، اظهار داشت: هدف از این اقدام جلوگیری از انتشار آلودگی محیط زیست به ویژه انواع بیماریها، حفظ سکوت شبانه در مناطق مسکونی و امنیت شهروندان است.

وی با بیان اینکه این طرح به درخواست شهروندان اجرا شده است، افزود: وجود سگهای ولگرد موجب سلب آسایش عمومی در شهرها و روستاها شده زیرا این حیوانات یکی از مهم‌ ترین عوامل آلوده‌ کننده پارکها و تفرجگاه ‌های شهری محسوب می‌ شوند.

مسئول خدمات شهری شهرداری دماوند زاد و ولد سگهای نگهبان و گله و همچنین رها شدن توله ‌هایشان در محیط روستاها و از سوی دیگر سرمای هوا و کمبود مواد غذایی را از جمله عواملی دانست که موجب ازدیاد این جانوران در معابر شهری می شوند.

وی خواستار اطلاع‌ رسانی شهروندان از وجود سگهای ولگرد در اطراف منازل و مناطق مسکونیشان شد و بیان کرد: ساکنان این مناطق به محض مواجه شدن با این مشکل مراتب را به سامانه 137 شهرداری برای پیگیری و رفع مشکل اطلاع دهند.