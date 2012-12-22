به گزارش خبرنگار مهر، یداله صادقی در حاشیه نخستین نمایشگاه برترینهای مبلمان، دکوراسیون و نورپردازی در تهران گفت: هم اکنون تولیدات مبلمان در کشور به سطح کیفی مناسبی رسیده است و بر این اساس، باید با توجه بیشتر به سلایق مشتریان، راه را برای ورود محصولات خارجی بست.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: طراحی مدلهای جدید مبلمان و لوازم آشپزخانه پایه اصلی اقتصاد مقاوتی است و بر این اساس برگزاری نمایشگاه علاوه بر تامین نیاز مردم، از ورود کالاهای خارجی جلوگیری کرده و مزیتهای رقابتی را افزایش میدهد.
وی تصریح کرد: دانش محققان باید تبدیل به تکنولوژی شود و این تکنولوژی از طریق تولیدکنندگان در قالب نمایشگاه به مردم عرضه شود.
همچنین در ادامه این مراسم، رامین سمیعزاده، دبیر انجمن مبلمان و دکوراسیون نیز با بیان اینکه محصولات عرضه شده در این نمایشگاه، از تخفیف 5 تا 20 درصدی برخوردار هستند، گفت: این نمایشگاه محلی برای عرضه آخرین دستاوردهای تولیدکنندگان صاحب نام ایرانی است.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و محدودیتهایی که از سوی برخی کشورها علیه ایران اعمال شده، برپایی چنین نمایشگاههایی حاکی از آن است که تحریم هیچ اثری بر تولید ملی ایران نمیگذارد و تولیدات ایرانی به سمت کیفیتر شدن و رقابت با سایر محصولات خارجی پیش میروند.
همچنین در محمد طحانپور، رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی نیز در این مراسم گفت:عدم تبلیغ برندهای برتر یکی از ضعفهای صنعت مبلمان است و تولیدکنندگان باید با به حداقل آوردن قیمت تمامشده مشتری خود را جذب کنند.
وی ادامه داد: صنعت لوازم خانگی تولید داخل در زمره یکی از این صنایع است که کمکم نسل آن رو به انقراض میرود تا جاییکه اگر در بورس فروش محصولات این صنعت برویم، اثر چندانی از لوازم خانگی تولید داخل نمیبینیم؛ این در شرایطی است که در حال حاضر با مهار شدن نرخ ارز میتوان تولیدات داخل را افزایش داد.
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