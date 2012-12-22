به گزارش خبرنگار مهر، مجید وفادار بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر پژوهش‌های زیست‌محیطی، در صنایع غرب بندرعباس اظهارداشت: در کنار مسئله HSE بخش آنلاین شدن پایش نیز باید مورد توجه مدیران صنایع مختلف باشد و به صورت جدی پیگیری شود.

وی با اشاره به تولید مواد نفتی مورد نیاز در جامعه گفت: تولید قیر سبز یکی از اقدامات مهم و قابل توجه است که باید این فراورده به مدیران شناسانده شود.

وفادار با تاکید بر اهمیت کارهای پژوهشی خاطرنشان کرد: پژوهش در هر زمینه‌ای اهمیت خاصی دارد، خصوصا در صنایع و بحث‌های محیط زیستی مربوط به آن که باید توجه خاصی شود.

وی از در اختیار گذاشتن مجموعه قوانین محیط زیست انسانی به واحدهای صنعتی بزرگ استان خبر داد و افزود: در کارگروه ساماندهی صنایع غرب بندرعباس مصوب شد که طرح جامع محیط زیست توسط این اداره کل بررسی و اجرایی شود که در این کار واحدهای صنعتی نیز موظف به همکاری هستند.

وفادار با اشاره به اینکه متاسفانه برخی مدیران، محیط زیست را فقط آلودگی هوا می‌دانند تصریح کرد: محیط زیست فقط هوا نیست و بخش‌های دیگر نیز باید مدنظر مدیران باشد.

مدیرکل محیط زیست هرمزگان اضافه کرد: دفع زباله باید در مرحله آخر باشد و ابتدا باید زباله‌ها را بازیافت و تا حد امکان مورد استفاده قرار داد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان با تاکید بر اهمیت پایش لحظه‌ای اظهار کرد: این مسئله مهم باید مدنظر تمامی صنایع باشد و بیش از پیش به آن توجه شود.

پایش لحظه ای آلاینده های صنایع غرب بندرعباس

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان با اظهار اینکه صنایع اهمیت محیط زیست را درک کرده‌اند گفت: اکنون به پایش لحظه ای در صنایع نیازمندیم تا از خطرات زیست محیطی احتمالی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه در بحث پسماندها پیشرفت‌های خوبی را در استان شاهد بوده‌ایم خاطرنشان کرد: پسماند یکی از موضوعات بسیار مهم است و با وجود این اقدامات نیاز است که بیشتر به آن پرداخته شود.

مدیرکل محیط زیست هرمزگان با اظهار اینکه دفن زباله برای شهرهای بالای 200 هزار نفر و شهرهای ساحلی تا پایان سال چهارم برنامه، ممنوع است و باید دفع به صورت بازیافت انجام گیرد، ادامه داد: برای دفن زباله‌های خطرناک شش مکان در سطح استان در نظر گرفته شده است.

وفادار بازیافت را اولویت کاری برای زباله‌ها دانست و تصریح کرد: در انتهای مراجل بازیافت، بخشی از مواد بازیافتی که قابل استفاده نیستند باید دفن شوند.

این مقام مسئول با تاکید بر اهمیت بازیافت اضافه کرد: یکی از بحث های مربوط به صنعت سبز موضوع بازیافت مواد زائد است که باید به آن توجه بیشتری شود.

وی با بیان اینکه پایش لحظه‌ای نباید فقط مختص خود پالایشگاهها باشد گفت: علاوه بر خود پالایشگاه،ها انتقال مواد نفتی خصوصا در دریا، خطرناک است و از لحاظ زیست محیطی باید بررسی و پایش لحظه‌ای شوند.