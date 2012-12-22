مربی سنگ نوردی دانشگاه آزاد رودهن در اردوی برون مرزی غارنوردی

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش غارنوردی کارگروه کوهنوردی فدراسیون با برگزاری شش اردوی برون مرزی غارنوردی و با حضور ناظر فدراسیون وحید مصدری و با ارزیابی قابلیتهای مختلف حاضران در این اردوها در زمینه آمادگی جسمانی، اصول اس. آر. تی، کار تیمی، آمادگی روحی و روانی ساسان کرم خانی مربی سنگ نوردی واحد رودهن از نفرات نهایی شرکت کننده در مراحل بعدی اردو است.

بهرام صالح نیا رئیس اداره تربیت بدنی واحد رودهن ضمن تبریک این موفقیت گفت: حضور این مربی در مراحل بعدی اردوهای برون مرزی باعث ایجاد انگیزه در سنگ نوردان واحد برای پیشرفت هرچه بیشتر در این رشته شده که لازم به ذکر است گروه کوهنوردی واحد رودهن رابطه تنگاتنگی با فدراسیون مربوطه دارد.

علیرضا ساور سرپرست هیئت گلف استان تهران شد

علیرضا ساور بنابر پیشنهاد مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران و موافقت رئیس فدراسیون گلف کشور به عنوان سرپرست هیئت گلف استان تهران منصوب شد.

در حکم کیکاوس سعیدی رئیس فدراسیون گلف به ساور توجه به توسعه و گسترش بیش از پیش ورزش گلف توصیه شده است.

گفتنی است، ساور مسئولیت هیئت پینگ ‌پنگ استان تهران را در سالهای گذشته بر عهده داشته است.

لازم به ذکر است، پیش از این نیز حبیب مرادی به عنوان سرپرست هیئت گلف استان تهران فعالیت می ‌کرد.

مسابقات کشتی با قهرمانی قرچک "الف" از خط پایان گذشت

مسابقات گرامیداشت بسیج که در سالن فدک قرچک با حضور 12 تیم در رده نوجوانان و جوانان برگزار شد با قهرمانی قرچک "الف" به پایان رسید.

رئیس هیئت کشتی قرچک در حاشیه مسابقات فینال این دوره از مسابقات اظهار داشت: در این سری از مسابقات که به میزبانی قرچک در روز جمعه و نخستین روز از روزهای زمستان برگزار شد، 12 تیم که سه تیم از قرچک، سه تیم از شهرری و تیمهایی از ورامین، پاکدشت، شریف‌ آباد، قیامدشت و جوادآباد حضور داشتند.

علی استیله افزود: این مسابقات از ساعت هفت و 30 دقیقه جمعه اول دی ماه شروع آغاز شد که در پایان تیمهای قرچک، ورامین و پاکدشت عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

وی تصریح کرد: این مسابقات با حمایت اداره ورزش و جوانان قرچک و سپاه ناحیه قرچک برگزار شد که سومین دوره این مسابقات بود و امیدواریم در سال‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.

رئیس هیئت کشتی قرچک اضافه کرد: این مسابقات در سطح قابل قبولی برگزار شد و به نفرات اول تا سوم هر وزن مدال و حکم قهرمانی اعطا شد.