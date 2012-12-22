برنامه متمرکز و هدفمند برای گرامیداشت زنان ایثارگر در کشور لحاظ نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد ظهر شنبه در پنجمین کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان با بیان به اینکه از این تعداد شهیده در سطح کشور 37 شهیده زن در استان زنجان ثبت شده است، افزود: ارائه برنامه ای مشخص و منسجم با هدف انتقال رشادت های زنان شهیده در عرصه های مختلف بسیار ضروری است.

وی ادامه داد: در سطح استان و شهرستان‌های زنجان به تفکیک 38 شهیده زن وجود دارد، ولی هنوز مراسم متمرکزی مثل یادمان یا یادواره شهدای زن که کار هدفمندی با آثار ماندگار باشد، اجرا نشده است، ولی در عوض هر سال چند یادواره شهدا در سطح استان داریم که اغلب برای شهدای مرد برگزار می‌شود.

رئوفی نژاد افزود: از این فرصت به وجود آمده در سطح ملی برای گرامیداشت مقام 7 هزار شهیده زن، زمان مناسبی است که در سطح استان زنجان نیز کار منسجمی انجام شود که کار اول گرامی‌داشت 7 هزار شهیده زن در سطح کشور، کار دوم 38 شهیده استان، کار سوم نصب تابلو در سطح ملی و کار چهارم نیز نصب تابلو در سطح استانی است.

استاندار زنجان افزود: برای یادواره شهدای زن استان باید ستادی با مسئولیت بنیادشهید و مدیرکل بانوان استانداری و حضور نفرات دستگاه‎هایی که در این امر نقش دارند تشکیل شود تا کار خوبی انجام گیرد.

رئوفی نژاد افزود: در بحث نصب تابلوها نیز باید جنس تابلو مشخص شود، زیرا در عمل مشاهده شده است که تابلوهایی که جنس آن‌ها از کاشی است برای مدت طولانی خصوصاً به دلیل شرایط آب و هوایی زنجان دوام ندارد و ترمیم آن نیز خیلی مشکل است و بهتر است از تندیس‌ها یا تابلوهای حجمی استفاده شود و اگر قرار است این تابلوها در مرکز شهر نصب شود، باید از دو طرف دیده شود.