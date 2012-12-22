تجمیع نمایشگاههای صنعت نفت ضروری است

محمد احمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور بسیاری از سازندگان تجهیزات نفت و گاز توانایی شرکت در نمایشگاههای متعدد این صنعت را ندارند.

وی با تاکید بر ضرورت تجمیع نمایشگاههای صنعت نفت، افزود: نمایشگاههای حفاری، مناطق نفت خیز و پتروشیمی در صورت تجمیع در یک نمایشگاه بین المللی علاوه بر کاهش هزینه ها، عملکرد بهتری خواهند داشت.

احمدی زاده همچنین با اشاره به فعالیت صنعتگران خوزستانی و توانمندی موجود، گفت: متاسفانه صنعت نفت آنگونه که شایسته صنعتگران خوزستانی بوده آنان را مورد حمایت قرار نداده است.

وی افزود: با وجود اینکه در استان خوزستان توانایی تامین بیش از 70 درصد نیاز صنعت نفت و حفاری وجود دارد، اما ساخت دکل و قطعات حفاری به تشخیص کالای نفت تهران و در تهران صورت می گیرد.

نائب رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات نفت خوزستان به واگذاری ساخت 14 دکل توسط جهاد دانشگاهی تهران اشاره کرد و گفت: هر دکل با هزینه 20 میلیون دلاری در صورت ساخت در استان خوزستان می توانست شکوفایی زیادی برای استان رقم بزند.



وی با بیان اینکه بیش از صد سال است که نفت در استان خوزستان در حال استخراج است، اظهار کرد: تمام صنایع پیرامونی صنعت نفت در استان خوزستان وجود دارد و شرکت های خوزستانی به بهترین نحو توانایی خدمات دهی به این صنعت را دارند.

احمدی زاده با اشاره به اینکه زیرساختهای استان به واسطه همین صنعت دچار آسیب شده و مسائل زیست محیطی بسیاری به دلیل تجهیزات صنعت نفت به وجود آمده، تصریح کرد: بر این اساس استان خوزستان باید سهم ویژه ای در تولید تجهیزات نفت و حفاری داشته باشد.

