پژوهش یکی از اساسی ترین نیازها برای توسعه همه جانبه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی یزدانی ظهر امروز در نشستی با اعضای ستاد پژوهش شهرستان بافق با تاکید بر امر پژوهش به ویژه در سالی که به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است، اظهار داشت: پژوهش به عنوان رکن اصلی تولید علم می تواند در اختیار ملی نقش بسزایی ایفا کند.

وی، پژوهش را یکی از اساسی ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه یک کشور برشمرد و اظهار داشت: قدرت و استقلال هر کشور را بر پژوهش و تولید علم استوار است.

یزدانی عنوان کرد: استفاده از ایده‌های بر‌تر ضروری و با اهمیت است ضمن اینکه بحث پژوهش مختص به یک هفته نیست و باید در طول سال مورد توجه باشد.

در این نشست مصوب شد، کلیه دستگاه های اجرایی بافق اولویت های پژوهشی خود را به دبیرخانه (مرکز رشد بافق) ارسال کنند تا پیگیری های لازم صورت پذیرد.

در این نشست همچنین مصوب شد، کلیه دستگاه های اجرایی بافق ضمن برقراری تعامل بیشتر با دستگاه های تحقیقاتی، آموزشی، پژوهشی شهرستان، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و مرکز رشد فن آوری بافق نسبت به اختصاص سه درصد بودجه بخش پژوهش به امر تحقیق، توسعه و پژوهش اقدام کنند و گزارش عملکرد خود را به فرمانداری و دبیرخانه دائمی ستاد پژوهشی شهرستان ارسال کنند.