تبیین ابعاد داخلی و خارجی حماسه 9 دی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خرمروز ظهر شنبه در نشست مسئولان دستگاههای اجرایی آبپخش اظهار داشت: تبیین و تشریح پیامهای حماسه بزرگ و فراموش ناشدنی 9 دی و تشریح ابعاد این حماسه از مهمترین اهدافی است که مسئولان باید مورد توجه قرار دهند.
بخشدار آبپخش خاطرنشان کرد: هنرمندان و فعالان فرهنگی بهدلیل حضور در بطن جامعه تاثیری مهم در تبیین و تشریح این واقعه سرنوشتساز دارند و باید توجهی جدی به این امر داشته باشند.
خرمروز بیان داشت: نهم دیماه یکی از حماسههای بزرگ مردمی است که در تاریخ پرشکوه و درخشان انقلاب اسلامی ماندگار خواهد ماند.
وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری نقشی مهم در خنثی کردن توطئههای دشمنان نظام و انقلاب اسلامی داشتهاند و امت مسلمان ایران اسلامی همیشه حول محور ولایت توطئههای دشمنان را خنثی کردهاند.
این مسئول اذعان داشت: روشنگریهای آگاهانه و به موقع ولی امر مسلمین سبب شد تا با درایت و بصیرت مردم ولایتمدار نقشههای شوم استکبار و ایادی داخلی آنان نقش بر آب شود.
بخشدار آبپخش عنوان کرد: مردم ایران اسلامی با لبیک به فرمان ولایت و رهبری با حضور گسترده، بینظیر و به یاد ماندنی خود در 9 دی ماه سال 88 حماسهای فراموش نشدنی را در تاریخ انقلاب اسلامی خلق کردند.
خرمروز یادآور شد: بسترسازی برای توسعه فعالیتهای خودجوش، تبیین ابعاد داخلی و خارجی حماسه 9 دی، توجه به لایههای عمیق ظهور این حماسه را از مهمترین رویکردهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: این حماسه بزرگ و فراموش نشدنی که منجر به گسترش اسلام و انقلاب اسلامی در جهان شد، شکست دشمنان خارجی در رأس آنها آمریکای جهانخوار و انگلیس را در پی داشت، همچنین ذلت و خواری فتنهگران داخلی را رقم زد و چهره واقعی آنان را برای مردم مشخص کرد.
بخشدار آبپخش گفت: بسیجیان جان بر کف، خانواده معزز شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان همیشه سرافراز اجازه نمیدهند، دشمنان به اهداف شوم خود در منطقه و این مرز و بوم برسند.
گردشگری در آبپخش یکی از مهمترین توانمندیهای توسعه است
رئیس شورای اسلامی شهر آبپخش نیز در این نشست اظهار داشت: آبپخش یکی از پرجمعیتترین شهرهای شهرستان دشتستان است و آبادانی و توسعه عمرانی از مهمترین نیازهایی است که در این شهر ضروری به نظر میرسد.
مصطفی رضایی همکاری همه جانبه مدیران دستگاههای اجرایی در توسعه و پیشرفت عمرانی آبپخش را ضروری دانست و خاطر نشان کرد: همکاری همهجانبه تمام مدیران دستگاههای اجرایی از مسائلی است که روند رشد و توسعه شهر آبپخش را تسریع میبخشد.
وی بیان داشت: صنعت گردشگری و توریسم یکی از مهمترین صنایعی است که میتوانیم بهمنظور توسعه اقتصادی آبپخش مورد استفاده قرار دهیم و باید در این زمینه برنامهریزیهای دقیق و مدونی با همراهی نخبگان شهری آبپخش صورت گیرد و این مهم را در ماههای پایانی سال جاری دنبال خواهیم کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر آبپخش اضافه کرد: گردشگری در آبپخش یکی از مهمترین توانمندیهای توسعه است که تاکنون به نحو شایسته از آن استفاده نشده است.
توسعه صنعت گردشگری آبپخش نیازمند گسترش زیرساختهای مرتبط است
این مسئول با بیان اینکه پیگیریهای لازم در این زمینه را انجام خواهیم داد، اذعان داشت: توسعه صنعت گردشگری آبپخش نیازمند گسترش زیرساختهای مرتبط است و مسئولان باید پیگیریهای لازم را انجام دهند.
رئیس شورای اسلامی آبپخش عنوان کرد: نخلستانهای آبپخش و طبیعت ناب آبپخش در ایام مختلف سال از جاذبههای مهم این منطقه در عرصه گردشگری محسوب میشود و در تمامی ایام سال شاهد بازدید گردشگرانی از سراسر کشور از این جاذبههای گردشگری هستیم.
رضایی گفت: بوستان خضرای آبپخش و پارک خلیج فارس که در کنار نخلستانهای آبپخش قرار دارد از جاذبههای این شهر است که در ایام نوروز و فصلهای بهار و زمستان و پاییز مورد استقبال عموم واقع میشود.
وی ادامه داد: ایجاد پارک بادی در آبپخش در سالهای اخیر جذابیت خاصی بخشیده و شاهد بازدید روزانه افراد از آبپخش و نقاط همجوار از این پارک هستیم.
