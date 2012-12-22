5 هزار هکتار از اراضی زنجان برای توسعه باغات شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نهاوندیپور ظهر شنبه در ستاد توسعه کشاورزی استان زنجان افزود: نیاز به اختصاص بخشی از اعتبار برای ادامه و تکمیل پروژههای نیمه کاره گلخانهای که از سال گذشته به دلیل کمبود اعتبار باقی ماندهاند، وجود دارد.
نهاوندیپور با اشاره به این که 260 میلیارد ریال جهت تکمیل پروژههای گلخانهای ابهر، خرمدره، خدابنده و اراضی زنجان نیاز است ادامه داد: در حال حاضر میتوان عنوان کرد که به ازاء 60 هکتار فضای مفید مربوط به 202 قطعه گلخانهای، هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.
وی اتفزود: زیر بخش دام و طیور، 19 پرونده، بیشترین تعداد پروندههای اعطاء تسهیلات را به خود اختصاص داده و در جمع 51 پرونده مصوب در بانک، 533 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
نهاوندی پور تخصیص اعتبار از محل طرح توسعه کشاورزی برای توسعه باغات استان را جزو مصوبات جلسات گذشته این ستاد دانست و گفت: طی تفاهمنامه منعقد شده، اراضی شناسایی شده برای توسعه باغات، به بانک زمین معرفی شده و سازمان جهادکشاورزی پس از بررسی، طرحها را جهت ارائه تسهیلات معرفی خواهد کرد.
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