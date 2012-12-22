۲ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۰۲

حجت الاسلام فاطمی:

هفت اثر پژوهشی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در سال 91 رونمایی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول امور پژوهشی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از رونمایی هفت اثر پژوهشی توسط این اداره کل در سال 91 خبر داد.

حجت الاسلام عباسعلی فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفت اثر پژوهشی توسط تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در سال 91 تولید و توزیع و دو اثر دیگر نیز به زودی منتشر خواهد شد.

وی گفت: درنگی در مسئولیت مبلغان و روحانیون نسبت به حمایت از تولید ملی، درنگی در مسئولیت مبلغان و روحانیون نسبت به سبک زندگی اسلامی، حجاب و عفاف در بیانات آیت الله احمد علم الهدی از جمله این آثار است.

وی افزود: دیگر آثار منتشر شده شامل فرهنگ و آداب زیارت، راهبردهای فرهنگی در مسیر تولید ملی، پژوهشی کاربردی در مهارت عفاف گرایی، بررسی اهداف و انگیزه های دختران و پسران از رابطه قبل از ازدواج است.

مسئول امور پژوهشی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: دو اثر آیین کسب روزی حلال و راهنمای تبلیغ نیز به زودی توسط این سازمان منتشر خواهد شد.

وی یادآور شد: دو کارگروه پژوهشی در زمینه مسائل تربیتی در سال 91 برگزار شده است که نتایج آنها در قلب مقاله ارائه شد.

وی افزود: کارگروههای پژوهشی دیگری نیز در دو ماه آینده در تبلیغات اسلامی برگزار و نتایج آنها به صورت مقاله در اختیار پژوهشگران قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام فاطمی با اشاره به تشکیل 225 گروه مطالعاتی و پژوهشی با حضور جوانان نخبه مساجد کشور گفت: مقالاتی که توسط این گروهها ارائه شد در حال بارگذاری روی سایت تبیان است.

وی گفت: ارتباط با مراکز پژوهشی وابسته به سازمان و تبلیغات میدانی نیز دستور کار قرار دارد و در این زمینه نظر سنجی هایی هم در میان نخبگان و مخاطبین توزیع و بر اساس آن تغییراتی در امور پژوهشی انجام خواهد شد.

مسئول امور پژوهشی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: گاهنامه نسیم تبلیغ در دست انتشار است که این گاهنامه به ارائه مقالاتی در زمینه زیارت و آداب آن و همچنین معرفی مرکز فرهنگی و تبلیغی حضرت زینب (س) و ارائه مقالاتی دیگر خواهد پرداخت.

