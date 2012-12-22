هفت اثر پژوهشی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در سال 91 رونمایی شد

حجت الاسلام عباسعلی فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفت اثر پژوهشی توسط تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در سال 91 تولید و توزیع و دو اثر دیگر نیز به زودی منتشر خواهد شد.

وی گفت: درنگی در مسئولیت مبلغان و روحانیون نسبت به حمایت از تولید ملی، درنگی در مسئولیت مبلغان و روحانیون نسبت به سبک زندگی اسلامی، حجاب و عفاف در بیانات آیت الله احمد علم الهدی از جمله این آثار است.

وی افزود: دیگر آثار منتشر شده شامل فرهنگ و آداب زیارت، راهبردهای فرهنگی در مسیر تولید ملی، پژوهشی کاربردی در مهارت عفاف گرایی، بررسی اهداف و انگیزه های دختران و پسران از رابطه قبل از ازدواج است.

مسئول امور پژوهشی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: دو اثر آیین کسب روزی حلال و راهنمای تبلیغ نیز به زودی توسط این سازمان منتشر خواهد شد.

وی یادآور شد: دو کارگروه پژوهشی در زمینه مسائل تربیتی در سال 91 برگزار شده است که نتایج آنها در قلب مقاله ارائه شد.

وی افزود: کارگروههای پژوهشی دیگری نیز در دو ماه آینده در تبلیغات اسلامی برگزار و نتایج آنها به صورت مقاله در اختیار پژوهشگران قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام فاطمی با اشاره به تشکیل 225 گروه مطالعاتی و پژوهشی با حضور جوانان نخبه مساجد کشور گفت: مقالاتی که توسط این گروهها ارائه شد در حال بارگذاری روی سایت تبیان است.

وی گفت: ارتباط با مراکز پژوهشی وابسته به سازمان و تبلیغات میدانی نیز دستور کار قرار دارد و در این زمینه نظر سنجی هایی هم در میان نخبگان و مخاطبین توزیع و بر اساس آن تغییراتی در امور پژوهشی انجام خواهد شد.

مسئول امور پژوهشی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: گاهنامه نسیم تبلیغ در دست انتشار است که این گاهنامه به ارائه مقالاتی در زمینه زیارت و آداب آن و همچنین معرفی مرکز فرهنگی و تبلیغی حضرت زینب (س) و ارائه مقالاتی دیگر خواهد پرداخت.