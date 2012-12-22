به گزارش خبرگزاری مهر،‌ رضا عبداللهی دبیر شورای شعر نهاد کتابخانه‌های عمومی گفت: شب شعر اربعین حسینی، روز چهارشنبه 13 دی با حضور چهره‌های فرهنگی و ادبی کشور، مسئولین کانون‌های ادبی استان تهران و جمعی از هنرجویان و اعضای کانون‌های ادبی برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مراسم، یادمان شاعر آیینی زنده‌یاد محمدرضا آقاسی است که با حضور شاعران معاصر و اعضای کانون‌های ادبی استان تهران و با هدف بزرگداشت مفاخر استان و شعرای آیینی و مذهبی کشورمان برگزار می‌شود.

اسماعیلی ادامه داد: شب شعر اربعین با حضور شاعران مطرح کشورمان از جمله سید حمیدرضا برقعی، غلامرضا آقاسی فرزند مرحوم آقاسی،‌ عباس براتی پور، محمود تاری، کامران شرفشاهی، حمید هنرجو، کاظم رستمی، رضا احسان‌پور و 10 نفر از اعضای کانون‌های ادبی استان تهران برپا می‌شود.

این برنامه از ساعت 15:30 تا 18:30 روز چهارشنبه 13 دی در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی پارک شهر تهران برگزار می‌شود.