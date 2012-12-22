  1. فرهنگ و ادب
۲ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۰۵

مراسم یادبود زنده یاد آقاسی برگزار می‌شود

مراسم یادبود زنده یاد آقاسی برگزار می‌شود

رضا عبداللهی از برگزاری گردهمایی ادبی «شب شعر اربعین» یادمان زنده یاد محمدرضا آقاسی با حضور جمعی از شاعران آیینی کشور و اعضای کانون‌های ادبی استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ رضا عبداللهی دبیر شورای شعر نهاد کتابخانه‌های عمومی گفت: شب شعر اربعین حسینی، روز چهارشنبه 13 دی با حضور چهره‌های فرهنگی و ادبی کشور، مسئولین کانون‌های ادبی استان تهران و جمعی از هنرجویان و اعضای کانون‌های ادبی برگزار خواهد شد. 

وی افزود: این مراسم، یادمان شاعر آیینی زنده‌یاد محمدرضا آقاسی است که با حضور شاعران معاصر و اعضای کانون‌های ادبی استان تهران و با هدف بزرگداشت مفاخر استان و شعرای آیینی و مذهبی کشورمان برگزار می‌شود.

اسماعیلی ادامه داد: شب شعر اربعین با حضور شاعران مطرح کشورمان از جمله سید حمیدرضا برقعی، غلامرضا آقاسی فرزند مرحوم آقاسی،‌ عباس براتی پور، محمود تاری، کامران شرفشاهی، حمید هنرجو، کاظم رستمی، رضا احسان‌پور و 10 نفر از اعضای کانون‌های ادبی استان تهران برپا می‌شود.

این برنامه از ساعت 15:30 تا 18:30 روز چهارشنبه 13 دی در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی پارک شهر تهران برگزار می‌شود. 

کد مطلب 1772633

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