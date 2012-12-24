محرومیت در جوار چاههای نفت/ کمبود امکانات درمانی در سردشت

به گزارش خبرنگار مهر، آفتاب کم کم در حال غروب کردن است که خودروی حامل تیم متخصصین سازمان نظام پزشکی (مدد) به سردشت می رسد. حدود 42 کیلومتر از دزفول فاصه است. اما وجود جاده پرپیچ و خم باعث می شود تا نتوان این مسافت را در کمتر از 40 دقیقه پیمود.

ازدحام جمعیت مقابل مرکز بهداشتی درمانی سردشت به حدی است که تیم پزشکی جا می خورد! پزشکان از همدیگر می پرسند مگر اینجا چقدر جمعیت دارد که این همه بیمار در انتظارند؟

این سئوال را یکی از پرسنل مرکز بهداشتی درمانی سردشت اینگونه پاسخ می دهد: اغلب مردم این منطقه دچار انواع بیماریهای فشارخون، قلبی، چشم پزشکی، ارتوپدی و... هستند که نیاز است پزشک متخصص آنها را معاینه کند اما اینجا فقط پزشک عمومی دارد. برای همین، وقتی شنیدند که قرار است پزشک متخصص بیاید، از ساعت 7 صبح اینجا صف بسته اند.

ازدحام جمعیت مقابل در ورودی مرکز بهداشتی درمانی اجازه نمی دهد که خودرو به راحتی وارد مرکز شود. وجود پلیس و نیروهای بسیجی برای تامین امنیت و جلوگیری از شلوغی، تا حدود زیادی مشکلات را کم کرده است.

بالاخره پزشکان آقا و خانم از خودرو پیاده شده و هر کدام به اتاقی که از قبل برای آنها تعیین شده است، می روند.

ازدحام جمعیت حاضر در مرکز بهداشتی درمانی سردشت

متخصص گوش و حلق و بینی، بیهوشی و ریه، ارتوپد، اطفال، زنان و زایمان، ماما، چشم پزشک، داخلی و... آمده اند تا بیماران را ویزیت و معاینه کنند.

به گفته یکی از پرسنل مرکز بهداشتی درمانی سردشت، این منطقه 2 هزار نفر جمعیت دارد و چیزی در حدود 7 تا 8 هزار نفر هم مردم روستاهای اطراف سردشت است که همگی از خدمات تنها مرکز بهداشتی درمانی باید استفاده کنند.

یکی از اهالی که می بیند مشغول یادداشت کردن هستم، جلو می آید و بدون هیچ مقدمه ای می گوید: بخدا ما هم انسانیم. آبرو داریم... آخه چرا هیچکس به داد ما نمی رسد.

بعد هم بدون اینکه منتظر شنیدن جوابی باشد، از آنجا دور می شود.

یکی دیگر از مردم سردشت جلوی دوربین خبرنگار سازمان بسیج پزشکی دزفول می ایستد و همه آنچه را که فکر می کند مشکل است، می گوید.

او می گوید: 20 نفر از مردم سردشت به دلیل سکته قلبی فوت کرده اند. چون امکاناتی نبوده تا آنها را از مرگ نجات دهد. بعضی وقتها بوده که رفتیم داروخانه مرکز بهداشتی درمانی تا قرص استامینوفن بگیریم اما نبوده است.

مرد میانسالی که به نظر می رسید فرد تحصیل کرده است، می گوید: چاههای نفت فقط 5 کیلومتر از سردشت فاصله دارند اما دریغ از پول نفت که به ما نمی رسد.

او ادامه می دهد: گفته بودند که درصدی از محل فروش نفت باید برای مردم همان منطقه هزینه شود اما چند سالی است که پولی از نفت به ما نمی رسد. مگر ما چقدر می خواهیم که نمی دهند؟ ما می گوییم مگر تجهیز این مرکز بهداشتی درمانی چقدر پول می خواهد که نمی دهند؟

مرکز بهداشتی درمانی سردشت مجهز به یک دستگاه آمبولانس 115 است که چنانچه نیاز به اعزام بیمار به دزفول باشد، او را انتقال دهد. اما در مقابل دو سه سالی است که مرکز تسهیلات زایمانی این مرکز تعطیل شده و فقط تابلوی آن مانده است.

یکی از اهالی سردشت می گوید: قبلا اگر مادری دچار درد زایمان می شد همین جا زایمان می کرد اما حالا دو سه سالی است که این خدمات تعطیل شده است و مادر باردار باید به دزفول برود.

آب آلوده هم یکی دیگر از مشکلات مردم سردشت است. آنها می گویند که آب آشامیدنی اینجا اصلا سالم نیست و همه بیماریها به خاطر خوردن همین آب است.

به گفته دکتر مهدی شاهسون که متخصص داخلی است، اغلب بیماران دچار عفونتهای ادراری و روده ای هستند.

بیماریهای چشم نیز یکی دیگر از مشکلات مردم این منطقه است که اغلب منجر به ضعف بینایی آنها می شود.

عقربه های ساعت به 9 شب رسیده است اما هنوز در حیاط مرکز بهداشتی درمانی سردشت، مردم این طرف و آن طرف می روند. پزشکان هم بعد از 4 ساعت کار معاینه بیماران، حسابی خسته اند.

مسئول تیم مدد سازمان نظام پزشکی می گوید در این چند ساعت نزدیک به 900 نفر از اهالی معاینه و ویزیت شده اند.

------------------------

گزارش و عکس از حبیب احسنی پور