جدایی قطعی سه بازیکن از پرسپولیس/ انتقال علی عسگر به راه آهن قرضی است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهاب گردان و سامان آقازمانی امروز شنبه با حضور در باشگاه پرسپولیس قرارداد همکاری خود را به صورت توافقی با این باشگاه فسخ کرده و از پرسپولیس جدا شدند. ایمون زاید هم که پیش از این با باشگاه بر سر فسخ قرارداد خود توافق کرده بود، مدارک مورد نظر را ارسال کرد. فسخ قرارداد این سه بازیکن امروز با ثبت در هیات فوتبال استان تهران، رسمی می‌شود.

طبق اعلام سایت باشگاه پرسپولیس، حمیدرضا علی عسگر دیگر بازیکن پرسپولیس که رضایتنامه‌اش را امروز از این باشگاه دریافت کرده بود، به صورت قرضی و برای نیم فصل به راه آهن پیوسته است.