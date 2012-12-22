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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۰۰

ازسوی بسیج جامعه پزشکی یزد/

پزشکان بسیجی یزدی به سیستان و بلوچستان اعزام می شوند

پزشکان بسیجی یزدی به سیستان و بلوچستان اعزام می شوند

یزد - خبرگزاری مهر: مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی استان یزد از اعزام پزشکان متخصص به بیمارستان صحرایی مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

جواد قادری اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اکیپ های تخصصی پزشکان بسیج جامعه پزشکی استان یزد از چهارم دی ماه به مدت پنج روز به بیمارستان صحرایی مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان شهرستان ایرانشهر اعزام خواهند شد.

وی افزود: هر یک از تیم‌های پزشکی این بسیجیان شامل پزشکان متخصص چشم، گوش حلق و بینی، زنان و زایمان، ارتوپدی، داخلی، رادیولوژی، دندانپزشک، پوست و عمومی است که خدماتی را به ساکنان مناطق محروم ارائه خواهند کرد.

قادری اردکان عنوان کرد: دکتر نرگس قانعی متخصص پوست و دکتر فیصل اشرفی پزشک عمومی از دوم دی ماه به مدت یک هفته به این استان اعزام می شوند.

کد مطلب 1772638

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