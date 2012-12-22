تمجید قلعه نویی از تماشاگران دورودی/ استقلال نیمه دوم خود را پیدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی دقایقی پس از پایان بازی گهر دورود و استقلال تهران با تقدیر از میزبانی تیم گهر دورود اظهار داشت: در طول 32 سال زندگی فوتبالی خود چنین تماشاگرانی را در هیچ کجای ایران ندیده بودم.

وی با بیان اینکه میزبانی تیم گهر بسیار عالی و تماشاگران این تیم هم فوق العاده بودند، تصریح کرد: هیچ کجای ایران چنین تماشاگرانی را ندارد.

سرمربی تیم استقلال تهران همچنین از شرایط مطلوب بازی و امنیت حاکم بر ورزشگاه تمجید کرد و بیان داشت: همه چیز امروز برای برگزاری یک بازی خوب فراهم بود و خوشبختانه در نیمه دوم نیز شاهد بازی خوبی از هر دو تیم بودیم.

قلعه نویی همچنین در ارزیابی بازی تیم استقلال نیز گفت: در نیمه اول خوب بازی نکردیم ولی خوشبختانه در نیمه دوم و با بازیکنانی که اضافه شدند از جمله جباری استقلال خود را در زمین پیدا کرد و توانستیم بازی را ببریم.

وی با اشاره به اینکه مسئولان و تماشاگران دورودی مهمان نوازی مردم این استان را نشان دادند، یادآور شد: امیدواریم با توجه به ظرفیت تماشاگران تیم گهر مسئولان امر حمایت کنند تا تیم گهر دورود بتواند در رقابتهای لیگ برتر نیز میزبان باشد.

سرمربی تیم استقلال تهران همچنین با بیان اینکه تماشاگران دورودی از ابتدای ورود تیم استقلال به زمین ما را تشویق کردند، افزود: در طول بازی نیز تماشاگران تنها به تشویق تیم خود پرداختند که این امر جای تقدیر دارد.