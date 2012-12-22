210 تن کود شیمیایی از سوی تعاونی مرکبات کاران در لنگرود خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان بهشتی ظهر امروز شنبه، در نشست بررسی مشکلات مرکبات کاران این شهرستان افزود: تاکنون 150 تن کود اوره، 30 تن فسفات و 30 تن پتاس از سوی این اتحادیه خریداری شده است.

وی اظهارداشت: صدور حواله و توزیع انواع کود شیمیایی محصولات زراعی و باغی در سال زراعی جدید شهرستان لنگرود ازسوی شرکت های خدمات مشاوره ای آغاز شده است.

مدیر جهاد لنگرود گفت: این شهرستان هزار و 200 هکتار باغ مرکبات دارد که 850 هکتار آن بارده است و از هر هکتار 13 تن مرکبات برداشت می شود و پیش بینی می شود 11 هزار و 50 تن مرکبات در شهرستان برداشت شود.

وی افزود: از این میزان 80 درصد محصول در بازارهای لنگرود عرضه و ارزش اقتصادی این محصول افزون بر 55 میلیارد و 250 میلیون ریال است.

بهشتی ادامه داد: مدیریت جهادکشاورزی شهرستان لنگرود هم اکنون نسبت به معرفی متقاضیان بانک برای جذب تسهیلات به منظور اصلاح باغات مرکبات است.