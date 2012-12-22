به گزارش خبرگزاری مهر، موسی سوری درباره مهمترین طرح‌ها و برنامه‌های در دست اجرا در قالب طرح توسعه میدان مشترک گازی پارس جنوبی گفت: از منظر شرایط حاکم بر عرصه بین‌المللی، باید سال گذشته را دوره خیزش بلند و اوج بالندگی و استقامت در پارس جنوبی نامید.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اعلام اینکه یکی از اهداف پیش روی افزایش تولید گاز در پارس جنوبی ب بیش از 775 میلیون مترمکعب در روز است، تصریح کرد: بر این اساس در حال حاضر طرح افزایش ظرفیت گاز در سکوهای فاز یک پارس جنوبی با ظرفیت 200 میلیون فوت مکعب در روز عملیاتی شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اجرای طرح اصلاح فرآیند‌های پالایشی در فازهای 6، 7 و 8 با هدف صرفه‌جویی روزانه حدود یک میلیون متر مکعب گاز، بیان کرد: همچنین ثبت رکوردهای جدید در ساخت تأسیسات فراساحلی، تسریع در اجرای طرح‌های مهر ماندگار به‌ویژه فازهای در حال راه‌اندازی 12، 15 و 16 و نیز بخش دریایی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی از دیگر پروژه‌های در دست اجرا است.

وی با اشاره به برنامه ریزی‌های گسترده به‌منظور افزایش تعداد دکل‌های دریایی شاغل در پارس جنوبی، اظهار داشت: در سالجاری عملیات توسعه، تکمیل و نصب سکوهای عظیم دریایی فازهای 12 و 17 (هر یک به وزن 3260 تن) و نصب جکت‌های فازهای 13، 14، 17 و 18، 19، 20 و 21 و 22 تا 24 تکمیل و راه‌اندازی شده است.

سوری با اشاره به افتتاح و راه اندازی خطوط انتقال برق از نیروگاه بعثت به فاز 12 پارس جنوبی برای پشتیبانی از طرحهای توسعه منطقه پارس 2، تاکید کرد: آغاز ساخت بخش سیکل ترکیبی نیروگاه‌ متمرکز پارس جنوبی هم از مهمترین طرح‌های در دست اجرا در پایتخت گاز ایران است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به اتمام لوله‌گذاری دریایی فازهای 12، 15 و 16 و نیز 17و 18 و 19، تاکید کرد: امسال حفاری در بخش مشترک و غیرمشترک لایه نفتی پارس جنوبی آغاز شده که پیش بینی می‌شود سال آینده تولید نفت از این میدان مشترک در خلیج فارس آغاز شود.