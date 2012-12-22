مخزن 10 هزار مترمکعبی مسکن مهر آبشناسان وارد مدار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی پرویزی با تاکید بر لزوم اجرای پروژه های آبرسانی به طرح های مسکن مهر تحت پوشش اعلام کرد: جهت بهره برداری آزمایشی از مخزن آبشناسان رباط کریم عملیات سه راه گیری از خط انتقال 700 آب چاههای نوده به کوه سیاه اجرا شد.



پرویزی ضمن ابراز خرسندی از وارد مدار شدن این مخزن اضافه کرد: 22 حلقه چاه نوده با ظرفیت 320 لیتر بر ثانیه تامین آب مخزن آبشناسان را انجام می دهند.



وی با اشاره به آبرسانی طرحهای مسکن مهر شش هزار واحدی آبشناسان افزود: در راستای اجرای این پروژه، با توجه به اینکه 100 درصد آب آشامیدنی این مناطق از منابع زیر زمینی تامین می‌ شود، به لحاظ فقر منابع آبی زیرسطحی مجبور به تامین آب از مناطق دوردست بودیم.



مدیرعامل آبفای جنوب غربی استان تهران ادامه داد: با حفاری چندین حلقه چاه در مناطق شترخوار و نوده و با اجرای خطوط انتقال به طول10.5کیلومتر و اخذ مجوزهای متعدد به لحاظ اجرای عملیات پایپ جکینگ گذر از موانع عبوری جاده ای و خطوط ریلی در مجموع با رقمی معادل 30 میلیارد ریال موفق به اجرای این بخش از طرح مذکور شدیم که با اجرای این عملیات تمامی واحدهای مسکن مهر تحت پوشش قرار گرفتند.

کیفیت آب آشامیدنی جنوب غربی استان تهران ارتقا می یابد

معاون نظارت بر بهره برداری آبفای جنوب غربی استان تهران از نصب 18 دستگاه پکیج تمام اتوماتیک تزریق و کنترل آب ژاول خبر داد و گفت: با این مهم کیفیت آب آشامیدنی ارتقا می یابد.

ماجد کیاست افزود: طبق برنامه زمانبندی شده و تصمیمات اتخاذ شده در جلسات هیئت مدیره شرکت مبنی بر خریداری و نصب تعداد 18 دستگاه پکیج کامل تزریق و کنترل آب ژاول پس از بررسی دقیق و جانمائی، این دستگاه ها به مرور خریداری و نصب می شوند.

وی با اشاره به اینکه این پکیج ها طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته بایستی تا آخر سال جاری راه اندازی و به مرحله بهره برداری برسد، افزود: دو دستگاه کامل تزریق و کنترل آب ژاول خریداری و در مخازن بین راهی رباط کریم (شترخوار) و مخزن 10 هزار مترمکعبی حسن آباد نصب و راه اندازی شده و 16 دستگاه دیگر در مرحله نصب و همچنین خریداری است.

این مسئول عنوان کرد: این پکیج شامل پنج کانال اندازه گیری آنلاین و قادر است به صورت لحظه ای متغیرهای دما - کدورت - میزان اسیدی بودن و کلر آزاد باقی مانده را اندازه گیری و از طریق مودم بر روی گوشی های تلفن همراه تعریف شده ارسال کند همچنین تمامی اطلاعات مربوط به آب آشامیدنی را به صورت فایل ذخیره سازی کند.

کیاست ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع بهداشت آب آشامیدنی و ارج نهادن به مشترکین و شهروندان گفت: این سامانه از حیث بهبود کیفی آب آشامیدنی و کنترل تمامی موارد مربوطه جزو به روزترین و مهم ترین سیستمها و روشهای کنترل کیفی دنیا محسوب می شود.

معاون نظارت بر بهره برداری آبفای جنوب غربی استان تهران با اشاره به اعتبارات اختصاصی در این بخش اظهار داشت: این دستگاه ها به تعداد 18 مورد پکیج کامل با اعتباری معادل پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی، تامین اعتبار شده و با قابلیت استفاده از انرژی های نو (سولار) جزء کم هزینه ترین و موثرترین طرح های کنترل کیفی به حساب می آید.