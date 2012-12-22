صادرات ایران به افغانستان به رقم یک میلیارد و 800 میلیون دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجللی ظهر شنبه در میز کشور افغانستان که در بیرجند برگزار شد، اظهارداشت: در هشت ماهه نخست امسال پنج میلیون واردات نیز از کشور افغانستان داشته ایم.

وی با بیان اینکه رقم صادرات افغانستان در سال گذشته 346 میلیون دلار بوده، عنوان کرد: این کشور در سال گذشته 9 میلیارد و 613 میلیون دلار واردات داشته است.

مسئول دفتر امور تجاری افغانستان در سازمان توسعه و تجارت ایران با بیان اینکه یک چهارم واردات افغانستان مربوط به کشور ایران بوده، تصریح کرد: از مجموع واردات افغانستان هفت میلیارد دلار مربوط به سایر کشور ها و یک میلیارد و 805 میلیون دلار مربوط به کشور ایران بوده است.

وی به مزیت های ایران برای صادرات به افغانستان اشاره کرد و گفت: شوینده ها، مواد غذایی، مصالح ساختمانی و داروی از مهم تیرن اقلام صادراتی ایران به افغانستان بوده است.

مجللی با بیان اینکه در زمینه اقلام دارویی به کشور افغانستان باید سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد، بیان داشت: از مجموع نیاز دارویی افغانستان تنها چهار درصد در این کشور تولید می شود و 96 درصد آن از سایر کشور ها واردات می شود.

وی رقم ارزش صادرات ایران به افغانستان در سال 90 را دو میلیارد و 187 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: تراز تجاری ایران در مبادلات با افغانستان با 800 میلیون دلار مثبت بوده است.

افغانستان نیازمند اجرای پروژه های زیر ساختی

مسئول دفتر امور تجاری افغانستان در سازمان توسعه و تجارت ایران با اشاره به اینکه اجرای پروژه های زیر ساختی در افغانستان مورد نیاز این کشور است، اضافه کرد: پروزه های زیر ساختی در زمینه ساخت بلوک های سیمانی به جای آجر، احداث کارخانجات دباغی و تهیه چرم و ایجاد سرخانه در این کشر از نیازهایی است که با سرمایه گذاری اندک محقق می شود.

وی با بیان اینکه در افغانستان مراکز تفریحی و باشگاه های ورزشی بسیار کم هستند، عنوان کرد: با بهره برداری از تخصص شهرداری ها کشور افغانستان می توانیم در این زمینه سرمایه گذاری کنیم.

مجللی با اشاره به اینکه 78 درصد مردم افغانستان در بخش کشاورزی و دامپروری فعالیت می کنند، افزود: هر ساله درصد قابل توجهی از محصولات کشاورزی این کشور به دلیل عدم وجود سردخانه از بین رفته و یا فاسد می شود که ضرورت تاسیس سردخانه در این کشور، یکی از پروژه های دارای توجیه اقتصادی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بازار کشور افغانستان به صورت کاملا سنتی و توسط بخش خصوصی اداره می شود، عنوان کرد: وجود پتانسیل های فراوان تولید محصولات کشاورزی با توجه به آب فراوان در کشور افغانستان، وجود ذخایر و معادن زیاد در بخش های مختلف، عدم وجود راه های ارتباطی و زیرساخت های مناسب جهت حمل و نقل از جمله ویژگی های بازار افغانستان است.

وی با بیان اینکه متاسفانه تجار ایرانی برای سرمایه گذاری در کشور افغانستان ریسک پذیر نیستند، تصریح کرد: کمبود تبلیغات و عدم توزیع به موقع کالا و خدمات و قیمت تمام شده بالای برخی از کالاها از دیگر ضعف های ایران در مبادلات با افغانستان است.