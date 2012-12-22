به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در ستاد توسعه کشاورزی استان زنجان، بر لزوم سرعت بخشی به روند پرداخت تسهیلات توسط بانک عامل کشاورزی و سپه تاکید کرد و افزود: تخصیص هرچه سریعتر این اعتبارات موجب زمینه سازی برای جذب سایر تسهیلات برای این استان است.



وی با بیان اینکه جذب سریع تسهیلات کنونی و مراحل بعدی ستاد توسعه کشاورزی از تاکیدهای رئیس جمهور است افزود: برای تخصیص هرچه سریعتر اعتبارات باید سقف سرانه هر طرح را از 300 میلیون ریال به 50 میلیون ریال افزایش داد.

رئوفی نژاد افزود: توسعه مجتمع های گلخانه ای و باغات در اراضی شیب دار از اولویت های کاری ستاد توسعه کشاورزی است که باید در راس برنامه های مسئولان قرار گیرد.

استاندار زنجان بر ضرورت افزایش نظارت بر پرداخت تسهیلات بانکی به طرح‌های کلان دامداری تأکید کرد و گفت: گاهی پرداخت تسهیلات به طرح‌های این زیربخش، از منابع چندگانه صورت می‌گیرد و نیاز به کنترل و نظارت بیشتر دارد.

رئوفی‌نژاد با اشاره به این که پرداختن به مباحث بخش کشاورزی، یکی از مسائل مطرح در گردهمایی استانداران در هفته گذشته بوده است افزود: تسریع در جذب تسهیلات طرح‌های کشاورزی توسط مسئولان استان‎ها، یکی از بخش‌های مورد تأکید رئیس جمهور در این گردهمایی بوده و اشتغال 300 هزار نفر در قالب این طرح‌ها در سطح کشور ضروری و مورد توجه خواهد بود.

وی افزود: با توجه به سهم 120 میلیارد تومانی استان در جذب تسهیلات بخش کشاورزی، تاکنون 75 درصد این سهم جذب شده و طی هماهنگی‌ها، این میزان به 160 میلیارد تومان خواهد رسید.

استاندار زنجان، با تأکید بر این که سقف 300 میلیون ریالی هر فرد در طرح‎های کشاورزی باید افزایش یابد افزود: این امر سبب جذب اعتبارات به میزان بیشتری برای استان خواهد شد.

رئوفی‌نژاد ادامه داد: اولویت قرار دادن شرکت‌های تعاونی کشاورزی در پرداخت تسهیلات بانک‎ها دلیل بر عدم پرداخت تسهیلات به طرح‌های انفرادی نبوده و این گونه‌ طرح‌ها هم در اولویت‎های بعدی باید بررسی شوند.

