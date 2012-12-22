به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم اختتامیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست که بعدازظهر شنبه در محل دائمی نمایشگاهها برگزار شد گفت: روند تخریب طبیعت با شتاب فزاینده ای که دارد اعلام خطری برای زندگی بشر به گونه ای که بر اساس گزارش ها میزان انتشار CO2در چندین سال گذشته 31 درصد و میزان افزایش ch4صد درصد افزایش یافته است.

به گفته وی، اگر به جهان اصلی نگاه سیستمی داشته باشیم خواهیم دید که اهر اتفاقی که در این سیستم رخ می دهد اثرات و نتایج آن به خود سیستم باز می گردد.

غضنفری با اشاره به فعالیت های بخش صنعت کشور در راستای حفظ محیط زیست اظهار داشت: ارتقاء استاندارد خودروها ، تولید اتانول 85 درصد ، تولید خودروهای هیبدریدی از جمله اقداماتی است که در می تواند کمک شایانی به جلوگیری از تخریب محیط زیست داشته باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه درحال حاضر بیشتر صنایع در شهرک ها صنعتی تجمع دارند تصریح کرد: در این شهرک ها اقداماتی در راستای حفظ محیط زیست صورت گرفته که می توان به افزایش مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع ، احداث شبکه های جمع آوری فاضلاب ، احداث تصفیه خانه های پساب های صنعتی ، احداث سیستم بازیافت این پساب ها و استفاده مجدد از آنها ، بکارگیری سیستم مدیریتی ایزو 14001 در شهرک ها ، احداث سیستم های پایش لحظه ای پساب های صنعتی و افزایش آموزش های زیست محیطی و توسعه فضای سبز اشاره کرد.

وی یادآور شد: در یک مقایسه کلی بین پروژه های زیست محیطی که از ابتدای شروع بکار دولت نهم تاکنون صورت گرفته شاهد رشد حدود 7 برابری میزان درختکاری و استفاده از تصفیه خانه های پساب های صنعتی در شهرک های صنعتی هستیم.

به گفته وی، میزان پروژه های گازرسانی در شهرک های صنعتی از 41 عدد در سال 83 به حدود 900 عدد در سال 90 رسیده همچنین پروژه های ارزیابی زیست محیطی شهرک های صنعتی از 17 عدد در سال 83 به 120 عدد در سال 90 رسیده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: میزان تصفیه خانه های موجود درشهرک های صنعتی از 19 عدد در سال 83 به 136 عدد در سال 90 ، تصفیه خانه های در حال ساخت در شهرک های صنعتی از 26 عدد در سال 80 به 58 عدد در سال 90 رسیده ، آزمایشگاههای محیط زیست از 5 عدد در سال 83 به 136 عدد در سال 90 رسیده است.

وی در ادامه گفت: به طور کلی واحدهای تحت پوشش تصفیه فاضلاب از 16 درصد در سال 83 به 70 درصد در سال 90 رسیده و هچنین استفاده از پساب تصفیه خانه ها برای آبیاری فضای سبز که در گذشته انجام نمی شد در سال 90 در 16 شهرک اتفاق افتاده است. همچنین استفاده از پساب تصفیه خانه ها برای فعالیت های داخلی شهرک ها که در گذشته انجام نمی شد در حال حاضر در شش شهرک صنعتی استفاده می شود.

غضنفری خاطرنشان کرد: بجز شهرک های صنعتی ، نحوه بهره برداری از معادن نیز باید به گونه ای باشد که کمترین آثار در تخریب زیست محیطی را به دنبال داشته باشد از این رو از بین سه روش بهره برداری از معادن شامل روش انفجاری، حفاری و سینه برش روش آخر یعنی سینه برش که کمترین تخریب زیست محیطی را بدنبال دارد باید افزایش یابد.

به گفته وی، تعداد معادنی که در سال 77 با اسفاده از روش سیم برش بهره برداری می شدند 138 معدن بود که با یک رشد 3 برابری درسال 87 به 579 معدن افزایش یافت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تعداد معادنی که دارای دفتر محیط زیست بودند در سال 77 ، 139 عدد بود در حالی که در سال 87 این تعداد به 1000 معدن افزایش یافت . همچنین در سال 83، تنها 80 معدن گزارش ارزیابی زیست محیطی ارائه می دادند در حالی که در سال 90 ، 260 معدن گزارش ارزیابی زیست محیطی ارائه داده اند.

غضنفری از پروژه های سازمان های گسترش و توسعه صنایع و معادن برای ارتقاء استانداردهای خودروسازی ، فولاد و معادن خبر داد.

وی با اشاره به تعامل بسیار خوب سازمان محیط زیست با فعالان صنعتی کشور افزود: با اینکه در قوانین و مصوبات رعایت مسائل زیست محیطی به صراحت عنوان شده و در برخی موارد مشمول جرائم می شود اما سازمان محیط زیست با صبوری تعامل خوبی با صنایع دارد و سعی کرده تا با ایجاد این تعامل انگیزه لازم را در فعالان صنعتی ایجاد کند تا خود صنایع بکارگیری تجهیزات زیست محیطی را در دستور کارشان قرار دهند.