سلامت نخستین نوزاد متولد شده از انجام روش تشخیص ژنتیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسین مدرسی افزود: نخستین نوزاد سالم حاصل از انجام روشهای PGD در والدین مبتلا به تالاسمی مینور در سال 88 و دومین نوزاد در سال 90 در مرکز فوق تخصصی ابن سینا متولد شد و هم اکنون هردوی این کودکان در سلامت کامل به سر می‌برند.

وی برنامه‌های تشخیص ژنتیکی (PGD) را بررسی نقص یک ژن مخصوص دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در این روش، بررسی برروی یک سلول انجام می‌شوند، ارزیابی‌ها دشوارتر است و در آن تنها رویان‌هایی که عاری از ناهنجاری‌های ژنتیکی باشند، برای انتقال به رحم یا انجماد انتخاب می‌شوند.

عضو تیم تخصصی مرکز فوق تخصصی ابن سینا با اشاره به شیوع بالای بیماری تالاسمی مینور در جامعه گفت: با استفاده از روش تشخیص پیش از لانه گزینی در تالاسمی، می‌توان نیاز به سقط درمانی و تبعات مختلف روانی، جسمی و اجتماعی آن را کاهش داد.

مدرسی انجام تشخیص‌های پیش از لانه گزینی (PGD) را در کاهش ابتلا به برخی معلولیت و بیماری‌ها بسیار موثر خواند و خاطرنشان کرد: تشخیص‌های ژنتیکی قبل از لانه گزینی (PGD) می تواند در آینده سبب کاهش بسیاری از بیماری‌های تک ژن مثل کوری، کری و حتی سرطان شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت گسترش روش‌های ژنتیکی قبل از لانه گزینی در کاهش بیماری‌ها، باید از نظر تحقیقاتی، اجتماعی و حمایت‌های بیمه توجه خاصی به این روش‌ها صورت گیرد.

دکتر محمدمهدی آخوندی، رئیس پژوهشگاه فناوری‌های علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا نیز با اشاره بر افزایش سن ازدواج در کشور و تاکید براینکه افزایش سن مادر باعث افزایش خطر بروز ناهنجاری‌های کوروموزومی در نوزاد می‌شود، افزود: در برنامه تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی (PGD) والدینی که فرزندان آنها به دلیل کوروموزوم‌های غیرطبیعی در معرض خطر هستند با تشخیص و انتقال رویان‌هایی که حاصل بیماری ارثی نیستند، می‌توانند صاحب فرزندان سالم شوند.

به گفته وی این روش در مورد بیمارانی که مبتلا به سقط مکرر هستند و یا سن آنها بیش از 35 سال است یا مبتلا به بیماری هموفیلی و تالاسمی هستند می‌تواند منجر به رفع مشکل و بیماری شود.

رئیس پژوهشگاه و مرکز فوق تخصصی ابن سینا انجام PGD را برای زوج‌هایی که سابقه بیماری سقط مکرر جنینی به واسطه ناهنجاری‌های ژنتیکی دارند، زوج‌هایی که فرزندی با یک بیماری ژنتیکی و معلولیت داشته‌اند و یا زوج‌هایی که می‌خواهند سازگاری بافتی فرزندشان را با فرزند دیگری که نیاز به پیوند عضو دارد، بررسی کنند توصیه کرد.

وی گفت: امکان انجام PGD برای تمام موارد گفته شده در مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا وجود دارد.