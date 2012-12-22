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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۰۶

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پرواز کرمانشاه - استانبول، فرودگاه کرمانشاه را با 200 فرودگاه مرتبط می کند

پرواز کرمانشاه - استانبول، فرودگاه کرمانشاه را با 200 فرودگاه مرتبط می کند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه گفت: با برقراری مسیر پروازی کرمانشاه - استانبول، ارتباط میان فرودگاه کرمانشاه با 200 فرودگاه دنیا میسر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان شرفایی گفت: پرواز کرمانشاه – استانبول و بالعکس از ششم دی ماه سال جاری برقرار می شود.

وی افزود: با توجه به پتانسیل بالای گردشگری و اقتصادی استان، برقراری این خط هوایی نقطه عطفی در صنعت گردشگری و توسعه اقتصادی استان خواهد بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: این مسیر پروازی در روزهای شنبه و پنج شنبه هر هفته توسط شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاین از فرودگاه کرمانشاه انجام خواهد شد .

گفتنی است،  قرار است بزودی پرواز کرمانشاه - اربیل عراق نیز به پروازهای فرودگاه کرمانشاه اضافه شود.
 
قصه گوهای برتر کرمانشاه معرفی شدند

قصه گو های برتر استان کرمانشاه در شانزدهمین همایش قصه گویی استان معرفی شدند.

معصومه محمدی در بخش آزاد و اعظم کرمی، وحید خسروی و خیام احمدی در بخش مربیان کانون به عنوان برگزیدگان جشنواره انتخاب شده و جشنواره منطقه ای قصه گویی راه یافتند.

شرکت کنندگان در این همایش در دو بخش مربیان کانون ها و آزاد شرکت کرده بودند که برگزیدگان به مرحله منطقه ای راه خواهند یافت.

همچنین فرزانه لطیفی و فرانک حیاتی در بخش راه یافتگان سال های گذشته به جشنواره منطقه ای قصه گویی راه یافته اند.

لازم به ذکر است، مرحله منطقه ای جشنواره قصه گویی در چهار استان کشور برگزار خواهد شد و کرمانشاه یکی از میزبانان این جشنواره است  و استان های آذربایجان شرقی، قزوین، قم، خراسان جنوبی، چهار محال و بختیاری، خوزستان و مازندران در روز های 17، 18 و 19 دی ماه سال جاری میهمان کرمانشاه خواهند بود.

کد مطلب 1772657

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