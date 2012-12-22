  1. حوزه و دانشگاه
۲ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۲۴

با حکم دانشجو؛

رئیس دانشگاه پیام نور قائم مقام وزیر علوم شد

رئیس دانشگاه پیام نور قائم مقام وزیر علوم شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، رئیس دانشگاه پیام نور را به سمت قائم مقام خود منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو با صدور این حکم حسن زیاری را به جای خود در اجرایی کردن تشکیل جلسات هیات امنا، تصویب آیین نامه و بودجه، جذب نیرو و ساماندهی و ایجاد رشته تحصیلی و گسترش تحصیلات تکمیلی منوط به رعایت تمام قوانین و مقررات و پذیرش مسئولیت کامل اختیارات، تفویض اختیار کرد.

وی در این حکم تاکید کرد که تسریع در پیگیری فرایندهای لازم برای انجام امور آموزشی و پژوهشی به نحو شایسته وهماهنگی با معاونت وزارت متبوع و ارائه گزارش مستمر وضعیت دانشگاه پیام نور مورد انتظار است.

رئیس دانشگاه پیام نور با حفظ سمت ریاست در این دانشگاه، قائم مقام وزیر علوم شد.

به گزارش مهر، پیش از این و در زمان وزارت مهدی زاهدی در وزارت علوم، سید محمد حسینی که هم اکنون وزیر ارشاد است، علاوه بر ریاست در دانشگاه پیام نور، سمت قائم مقامی وزیر علوم را هم برعهده داشت.

کد مطلب 1772658

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